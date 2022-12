Infos locales : nos horaires modifiés à partir de lundi 2 janvier

À partir du lundi 2 janvier, Radio1 modifie les horaires de ses rendez-vous matinaux d’information locale du lundi au vendredi. Retenez cette séquence, 5-6-7-8 : premier flash à 5 heures, journaux complets à 6 heures et 7 heures, et toujours le flash de 8 heures. Les infos d’Europe1, elles, seront diffusées à 5h30, 6h30, 7h30 et 9 heures.

Nouvelle année, nouveaux horaires : pour mieux vous informer dès le petit matin, Radio1 se lève plus tôt à partir de lundi prochain. Ainsi, vos rendez-vous avec l’information matinale sont avancés d’une demi-heure. Charlotte Follana vous présentera le premier flash de la journée dès 5 heures du matin, trois minutes maximum pour vous tenir au courant de l’essentiel. Elle reviendra ensuite à 6 heures pile, puis à 7 heures pour des journaux complets et une info plus développée. Enfin le dernier flash de la matinée est maintenu à 8 heures. Le journal de la mi-journée reste programmé à midi, et le dernier flash sera toujours diffusé à 16 heures.

Côté info nationale et internationale, les journaux de notre partenaire Europe1 sont également décalés : vous les retrouverez à 5h30, 6h30 et 7h30 en matinée, puis à 13 heures, 18 heures et 19 heures. Europe1 continuera à vous accompagner les samedi et dimanche.

Sur Tiare FM, les rendez-vous d’info locale sont les mêmes que sur Radio1 en matinée. Le journal la mi-journée de Radio1 est rediffusé à 13 heures.

Radio1 et ses journalistes s’efforcent ainsi de toujours mieux vous informer en tenant compte de vos habitudes, vos préférences, et vos contraintes. Merci de votre fidélité et bonne écoute sur Radio1 et Tiare FM !