Initiation au sauvetage aquatique pour 24 collégiens

Après deux séances d’initiation au sauvetage aquatique en bassin, les élèves de 4e F du collège Anne-Marie Javouhey ont découvert ce jeudi, au Parc Vairai, le b.a.-ba du sauvetage en mer. Ils ont appris à ramener une victime sur la plage et ont même eu l’occasion de s’essayer au sauvetage nautique sur véhicule motorisé avec une partie de la Tahitian Water Patrol.

Ils ont appris les gestes qui sauvent en milieu aquatique. Dans le cadre d’un projet pédagogique visant à sensibiliser la jeunesse aux risques en milieu aquatique, les élèves de 4e F du collège Anne-Marie Javouhey ont eu droit à six heures d’initiation au sauvetage. Encadrés par Puatea Ellis, championne de natation, mais aussi sauveteur en mer, les jeunes avaient appris, à l’occasion de deux séances en piscine, à remorquer une victime et à la mettre en sécurité. Ce jeudi, pour leur dernier cours, c’est en mer qu’ils ont été mis en situation. Pour la formatrice, le passage par la mer était inévitable « vu qu’on vit sur une île ». Au programme, des révisions de ce qui a été vu en bassin, mais aussi un aperçu de la technique du « hissage sur la plage ». Les élèves ont ainsi appris « comment ramener une victime consciente ou inconsciente sur la plage » mais la formatrice avait aussi « une surprise » pour les collégiens. « Ils ont pu s’essayer au sauvetage sur véhicule motorisé », précise Puatea Ellis qui a fait appel à une partie de la Tahitian Water Patrol pour ce dernier cours.

Une première pour ces élèves qui ont pris plaisir à partager un moment avec ces sauveteurs de l’extrême, mandatés par Paris 2024 pour assurer la sécurité des surfeurs aux Jeux olympiques. Mais pour ces élèves issus d’une classe spécialisée en natation, il s’agissait aussi d’en apprendre plus sur le métier de sauveteur en mer . « C’est important si tu veux en faire ton métier un jour par exemple, confie Kenoa. Et puis c’est pratique, quand tu es à la plage, tu peux sauver des vies. »

Pour Puatea Ellis qui estime qu’il y a encore trop de noyades au fenua, à défaut de pouvoir mettre des postes de secours sur chaque site de baignade de l’île, il faut absolument former la population. « Mon but, c’est de former le plus possible pour qu’en cas d’accident, une personne lambda soit en mesure de pouvoir sauver et connaisse cette chaîne de secours », explique la formatrice. Elle précise néanmoins qu’il faut « d’abord se protéger avant de sauver » pour éviter d’aggraver la situation et ajoute enfin que la première chose à faire en cas d’incident est d’abord d’alerter les secours.