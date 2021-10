Initiation au troc à Arue

Une initiation au troc, c’était l’objet de la Troc Party organisée ce jeudi à Arue, face à l’école Ahutoru.

La ville d’Arue a organisé sa première Troc party sur proposition de Jolina Aroita, adjointe au maire, mais sous une forme élargie à tous et non pas réservée aux enfants. Depuis le début de l’année la commune avait amassé 40 m3 de dons de vêtements qu’il devenait difficile de stocker. Par exemple, il y a un mois, les dons avaient afflué pour les familles sinistrées par un incendie. Aujourd’hui, la population était appelée à venir échanger des fruits et légumes contre les articles de leur choix, un succès qui sera renouvelé, dit la mairie.