Initiative Polynésie reçoit un financement pour octroyer des prêts à taux zéro

Aux termes d’une convention signée vendredi, la Banque des territoires va financer Initiative Polynésie pour développer son soutien au tissu économique. De quoi lui permettre d’octroyer des prêts à taux zéro aux PME et aux associations d’intérêt général.

En octobre dernier, le président Édouard Fritch et son nouveau ministre des Finances Yvonnick Raffin rencontraient, au cours d’une tournée parisienne, le directeur de la Banque des Territoires, Hervé Tonnaire. Ce dernier était à la présidence à Papeete, vendredi, pour concrétiser ces échanges. Il a signé avec Steeve Liu, président d’Initiative Polynésie une « convention de prêt en faveur du soutien des petites entreprises ». La branche de la Caisse des dépôts va donc financer l’association créée en 2018 au travers d’un « contrat d’apport avec droit de reprise de 173 millions de francs ». De quoi permettre à Initiative Polynésie « d’octroyer des prêts à taux zéro aux petites entreprises et associations d’intérêt général », complétant ainsi les « interventions publiques en matière de soutien aux acteurs économiques ».

Pour le gouvernement, l’objectif de soutenir « la création d’activités et la reprise d’entreprises pérennes par la mise en œuvre, d’une part, de moyens financiers adaptés, d’autre part, de moyens techniques liés à l’accompagnement des porteurs de projets ». Les associations et entreprises, dont le siège est en Polynésie française, disposant d’un numéro T.A.H.I.T.I. et dont une part significative des recettes est affectée par des circonstances imputables à la crise sanitaire et/ou aux fermetures administratives, peuvent bénéficier de ces prêts. Les demandes sont à formuler à: [email protected]

Avec communiqué

