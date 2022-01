Intempéries : activités nautiques interdites dans l’archipel de la Société jusqu’à samedi

Plusieurs zones de Tahiti ont été inondées ou encombrées par des chutes d’arbres ou de pierres ce matin. L’épisode d’intenses précipitation, accompagné par des vents forts et une mer très agité, doit durer jusqu’à samedi. Le Haut-commissariat a réuni un poste de crise, et vient d’interdire les activités nautiques de plaisance, de loisirs ou sportives dans tout l’archipel de la Société jusqu’au samedi 15 janvier 2022 à 6 heures.

La « dégradation » avait été annoncée hier par Météo France, qui avaient fait grimper le niveau de vigilance de la Société à jaune, puis orange. Pas de cyclone ou même de dépression nommée, mais, d’après les autorités un « phénomène de haute intensité », même pour une saison des pluies, et qui touche tout particulièrement la côte est et Nord de Tahiti. Les prévisionnistes s’attendent à des rafales de vent atteignant les 100 km/h, une mer très agitée, avec des creux de 3 mètres, et surtout des fortes pluies qui ont commencé dès hier soir. En 24 heures, c’est au moins 260 litres par mètres carrés qui sont tombés à Mahina plus de 180 à la Fataua, 170 à la Presqu’île et près de 100 à Faa’a. Les îles Sous-le-Vent sont pour l’instant moins touchées, et le Nord des Australes, en alerte hier, est repassé au vert, mais les autorités appellent à une prudence généralisée, puisque cet épisode ne devrait pas faiblir avant samedi matin. Ce jeudi, un poste de crise (PCHC) a été réuni au Haut-commissariat pour faire un point sur la situation avec les mairies, forces de l’ordre, secouristes et prévisionnistes. L’occasion aussi de rappeler les consignes de vigilance. Limitation des déplacements, des activités extérieures, qui plus est en montagne ou en mer, mise à l’abri des biens de valeur, dégagement des fossés et des caniveaux, information sur l’évolution de la situation, sur le site de Météo France ou à la radio…. Le directeur de cabinet du Haut-commissaire, Cédric Bouet, fait le point pour Radio1 :

Le Haut-commissariat vient d’interdire dès cet après-midi les activités nautiques de plaisance, de loisirs ou sportives dans tout l’archipel de la Société et à Mopelia, jusqu’au samedi 15 janvier 2022 à 6 heures, et pourrait prendre d’autres mesures « en fonction de l’évolution de la situation ». Mais c’est surtout la prudence sur les routes qui est mise en avant par les autorités. Plusieurs incidents sont à signaler ce matin : routes inondées à la Papenoo, éboulements et arbres effondrés sur la chaussée à Mahina, ralentissements dus à des coulées de boue, des chutes de pierres ou des crues dans la zone de la Presqu’île. Les pompiers, forces de l’ordre ou services du Pays sont « mobilisés » pour accompagner les mairies dans la gestion de ces encombrements. Encore faut-il qu’elles soient tenues au courant : « Il est capital de signaler ces désagréments, de faire remonter l’information », insiste Cédric Bouet.