Installation du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance à Bora Bora

La perle du Pacifique a elle aussi son Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Les associations se sont même proposées de travailler avec le CLSPD pour la mise en place d’actions destinées aux jeunes.

Le haut-commissaire Dominique Sorain a profité de son déplacement lundi à Bora Bora pour installer le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Ainsi la perle du Pacifique est aujourd’hui la 9ème commune après Mahina, Papara, Pira’e, Punaauia, Taiarapu-Est, Uturoa, Teva i Uta et Papeete à avoir cet « organe de concertation qui définit les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune ». Ce CLSPD est d’ailleurs présidé par le tavana de l’île. Selon le communiqué, la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a fait part de sa volonté « d’installer une antenne locale » à Bora Bora « qui viendra compléter les prises en charge proposées pour les mineurs et qui offrira un partenariat de proximité avec notamment les établissements scolaires ». D’ailleurs les associations socioculturelles ont aussi proposé de travailler de concert avec la commune pour la mise en place notamment d’actions destinées aux jeunes.

L’occasion a aussi été donnée au haut-commissaire de visiter toutes les infrastructures mises en place en faveur du développement telles que les installations de la station d’épuration, l’osmoseur solaire, le centre d’enfouissement technique ou encore le centre de traitement des graisses et du broyage de verre.

Selon communiqué