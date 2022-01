Intempéries : ne relâchez pas votre vigilance, demandent les autorités

Éboulements et inondations dans l’archipel de la Société : le service de l’équipement a mené une quinzaine d’interventions rien que sur Tahiti jeudi. René Temeharo, ministre des Grands travaux, appelle la population à la plus grande vigilance aux abords des cours d’eau et des caniveaux.

Le ministre des Grands travaux René Temeharo s’est rendu auprès des agents du Service de l’équipement hier pour faire un bilan des interventions menées suite aux intempéries. Tout autour de l’île de Tahiti, il a surtout été question d’élagage, et de nettoyage de la chaussée et des caniveaux qui étaient inondés ou encombrés par des arbres à Taravao, Mahina et des éboulements à Papenoo, PK 2 et Toahotu. Aujourd’hui c’est Jean-Christophe Bouissou qui s’est rendu sur la côte Est. Plusieurs habitations aux abords de cours d’eau ont été touchés.

À Moorea une inondation de la chaussée a été causée par l’encombrement des caniveaux au pk0 ou se trouve une station service. Aux îles Sous-le-Vent, depuis lundi les agents sont intervenus suite à plusieurs éboulements et élagage d’arbres sur Raiatea, Huahine, Tahaa, Bora Bora, et Maupiti où l’aéroport est fermé.

Malgré les accalmies observées la vigilance rouge est toujours en cours. Le ministre appelle la population a la plus grande vigilance, en particuliers pour ceux vivant aux abords des rivières ou de grands caniveaux et à limiter ces déplacements en raison du risque de chute d’arbres, de pierres ou d’éboulements.

Avec communiqué.