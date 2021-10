Intempéries : plusieurs tombes affaissées au cimetière de Saint Hilaire

Au cimetière de St Hilaire à Faa’a, une dizaine de tombes récemment mises en place se sont affaissées prématurément suite aux fortes pluies. Les employés de la mairie sont intervenus en soutien aux familles qui ont la charge de l’entretien des tombes, pour rajouter une couche de terre. L’opération risque d’être à nouveau nécessaire à l’issue des quelques jours de pluie annoncés ce weekend.

À l’approche de la Toussaint, c’est avec stupeur qu’une famille possédant une concession au cimetière de Saint Hilaire, à Faaa, a découvert une dizaine de tombes à cinquante centimètres sous le niveau du sol. Le post sur les réseaux sociaux a fait réagir beaucoup de monde. Ce mois-ci 90 enterrements ont eu lieu à St Hilaire suite aux nombreux décès liés au Covid et ce sont principalement ces tombes récentes qui sont concernées. Vatea Heller, chef du service chargé de la sécurité du site et de l’entretien des espaces entre les concessions, explique que le phénomène est naturel puisque la terre se tasse à mesure que le temps passe, mais qu’ici il a été accéléré par les fortes pluies et la présence de nombreux chapiteaux qui faussent l’écoulement de l’eau. Météo France annonçait un weekend entier de fortes pluies avec Tahiti et Moorea en vigilance orange. L’agent de la commune de Faa’a est quasiment sûr que l’opération devra être renouvelée dans les jours prochains.