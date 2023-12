Intempéries : routes inondées tout autour de Tahiti

Rappel des consignes de sécurité : • Limiter les déplacements et se mettre à l’abri ; • Ne pas s’abriter sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi ; • Ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol ; • Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ; • Eviter les activités de plein air et les sorties en montagne et en mer • Ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ; • Être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ; • Ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ; • Suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ; • En cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.