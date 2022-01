Intempéries : toutes les écoles de la Société fermées ce vendredi

Face à l’aggravation prévue des intempéries, le Pays a annoncé la fermeture des écoles et des établissements scolaires des îles du Vent et des îles sous-le-Vent ce vendredi 14 janvier 2022.

Après concertation entre le Pays et le Haut-commissariat et compte tenu du passage en vigilance rouge des îles sous le vent et des îles du vent, les écoles, collèges et lycées de l’enseignement public et privé de ces archipels n’accueilleront pas les élèves externes et demi-pensionnaires le vendredi 14 janvier 2022, afin de limiter les déplacements. Les internes continueront d’être accueillis dans les établissements scolaires.

