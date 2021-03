InterContinental de Moorea : bataille autour de 12 licenciements économiques

Dans le cadre de la fermeture de l’hôtel InterContinental de Moorea, le groupe Tahiti Beachcomber conteste devant le tribunal administratif le refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement économique de 12 salariés protégés. La rapporteure publique a conclu au rejet de la requête du groupe hôtelier, estimant ses arguments trop peu développés. La décision sera rendue le 13 avril prochain.

Fin juillet 2020, l’inspection du travail refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de 12 salariés protégés de l’InterContinental de Moorea, une décision que le groupe hôtelier conteste devant le tribunal administratif.

Le code du travail et la jurisprudence réclament que la demande de licenciement soit formulée de façon précise. Or, disent les salariés, la direction a invoqué à la fois « la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise », et les difficultés économiques concernant l’ensemble du groupe Tahiti Beachcomber, sans les expliciter. Ils citent notamment l’insuffisance des informations données en comité d’entreprise, comme par exemple les éléments comptables des années précédentes, ou les précisions sur les possibilités de reclassement au sein du groupe et les opportunités de formation. C’est aussi l’avis de la rapporteure publique, qui estime que la direction s’est bornée à « des formulations générales qui privent de toute portée l’exigence d’information », et qui a conclu au rejet de la requête de l’InterContinental.

Le tribunal administratif rendra sa décision le 13 avril prochain