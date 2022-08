La Caisse de prévoyance sociale a présenté hier soir les 7 lauréats du premier programme d’intrapreneuriat en Polynésie, organisé en partenariat avec Prism, l’incubateur de la CCISM. Dans les mois qui viennent ils seront accompagnés pour développer leurs idées.

Au départ était l’envie de la CPS de fédérer ses agents et de valoriser leurs compétences. La Caisse a misé sur l’intraprenariat – c’est-à-dire une démarche qui permet à des salariés de mener un projet innovant tout en gardant leur statut au sein de leur entreprise. Ici, le challenge a été proposé par le comité d’entreprise. Il leur a donc été demandé de réfléchir à des projets directement liés à l’activité de la CPS, sur trois axes : politiques publiques et réformes, digitalisation, et amélioration de la relation client, explique Hitiura Chong de la CPS, responsable de cette première initiative du genre en Polynésie, baptisée Chrysalead.

Une dizaine de projets ont été déposés par des équipes de deux à quatre personnes, et sept projets ont été sélectionnés par le jury, composé entre autres de Heiura Itae-Tetaa, présidente de la French Tech, Thibault de Rivière, président d’OPEN, et Christian Vanizette, fondateur de Make Sense. Parmi les projets lauréats, la création d’un Ehpad, un « trivial pursuit » de la CPS, la création d’un système de retraite par capitalisation, le traitement informatique des accidents du travail, ou encore une application destinée aux personnes dépendantes qui nécessitent des soins à domicile. Mais aussi des idées destinées à faciliter le travail en interne. Le fil rouge, c’est le souci de « mettre le client au centre » de la démarche.

Durant les huit mois qui viennent, les lauréats seront accompagnés par PRISM, l’incubateur de projets de la CCISM. Cela commencera par un diagnostic des besoins de chaque projet. Selon la maturité et la difficulté des projets, certains auront accès à des formations ; tous bénéficieront d’horaires aménagés pour développer leurs idées. Rendez-vous donc dans quelques mois pour la découverte, qui sait, des talents qui se cachent à la CPS.