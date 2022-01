Irène Degage, officier de l’Ordre national du mérite

Le Haut-Commissaire a élevé Irène Degage au rang d’officier dans l’Ordre national du mérite ce vendredi. Avec un parcours engagé dans le milieu caritatif, elle est aujourd’hui responsable de l’épicerie sociale de la Croix-Rouge de Raiatea depuis 2012.

Elle a créé l’association « SOS Vahine » en 1990 qui a ensuite ouvert plusieurs antennes à Tahiti et Raiatea. Irène Degage, bénévole engagée dans plusieurs organismes caritatifs a reçu la médaille d’officier de l’Ordre national du Mérite ce vendredi du Haut-Commissaire de la République Dominique Sorain. Son fils, Thierry Santa, ancien président et toujours membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, était présent.

Un engagement de longue date

Elle est présente pour les victimes de maltraitance au travers de l’association SOS Vahine depuis 1990 mais aussi pour les patients du service pédiatrique du centre hospitalier au travers de l’organisation d’un après-midi récréatif et festif tous les ans. Et pour répondre aux besoins des familiales les plus nécessiteuses de Raiatea, elle a fondé en 2007 le Lion’s Club de Raiatea, Hotu rau. « Depuis 2012, elle est la responsable de l’épicerie sociale de la Croix-Rouge de Raiatea » indique le communiqué. « Tous les mois, elle reçoit 18 familles démunies, choisies par les services sociaux des communes de l’île, qui peuvent acheter de la nourriture et des vêtements à bas prix ».