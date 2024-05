Italo Ferreira remporte la Shiseido Tahiti Pro 2024

La Shiseido Tahiti Pro s’est soldée par le couronnement d’Italo Ferreira ce jeudi. Après le succès historique de Vahine Fierro lors des finales féminines la veille, tous les regards se sont portés sur l’épreuve des hommes. Mihimana Braye, vainqueur des trials qui avait suscité de grands espoirs en huitièmes de finale, a été éliminé de justesse par le Hawaiien John John Florence, qui a fini deuxième à Teahupoo.

Kelly Slater s’incline en quarts

Et s’il ne restait plus de Tahitien en lice sur les quarts de finale, Kelly Slater, la légende américaine qui a obtenu une wildcard pour participer à l’épreuve, était lui, toujours dans le coup. Il a finalement été éliminé par le Marocain Ramzi Boukhiam. Le « Goat », malgré une vague notée 8.83, n’a pas pu surpasser Boukhiam, qui a pris une vague exceptionnelle notée 9.80. En quarts de finale toujours, le face-à-face 100% brésilien entre Italo Ferreira et Yago Dora a été serré, mais c’est finalement le premier qui a pris l’avantage grâce à une vague notée 9.83. John John Florence, après avoir éliminé Mihimana Braye, a également battu le Japonais Rio Waida grâce à des vagues notées 9.23 et 9.10. Enfin, Gabriel Medina a dominé Ryan Callinan, avec une vague notée 9.73, se qualifiant pour les demi-finales.

Une finale serrée

En demi-finales, le nouveau vainqueur de la Tahiti Pro a réussi à éliminer le Marocain Ramzi Boukhiam, se qualifiant ainsi pour la finale. Gabriel Medina et John John Florence, deux des meilleurs surfeurs au monde, ont quant à eux disputé la deuxième demi-finale au terme de laquelle John John a finalement pris l’avantage avec une vague notée 9.77. Sur la finale qui a duré quarante minutes, c’est John John Florence qui a ouvert les hostilités, mais Italo Ferreira a rapidement répondu avec deux belles vagues, dont une notée 8.93. Malgré la remontée de Florence avec un tube noté 9.33 il n’a pas réussi à prendre la tête. Score final : 17.70 pour Ferreira et 17.16 pour le Hawaiien.