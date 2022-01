Patrick Moux, le PDG de Vodafone, a donné une conférence de presse ce matin pour dénoncer la coupure de l’itinérance du réseau mobile sur Huahine et Raiatea. Une coupure effective depuis le 3 janvier. « C’est de la concurrence déloyale et un abus de position dominante » affirme Patrick Moux qui a porté l’affaire devant le tribunal administratif dont l’audience se déroulera le 14 janvier.

Patrick Moux, pdg de Vodafone avait promis des explications « croustillantes » suite à la fin du contrat d’itinérance signé avec Onati pour les îles de Huahine et Raiatea, une fin effective depuis le 3 janvier. D’explications croustillantes, il n’y en eut guère, si ce n’est la copie d’une lettre de Thomas Lefebvre-Segard, directeur général de Onati adressée à Patrick Moux, dans laquelle l’ex-dg de Vodafone menace de porter l’affaire devant les tribunaux si cette conférence de presse était une critique déguisée de Onati. « Ils veulent tuer la liberté d’expression » affirme sans rougir Patrick Moux devant un auditoire conquis, poursuivant, « avec la fin de l’itinérance à Huahine et Raiatea, ce sont 136 000 abonnés de Vodafone qui sont affectés par cette coupure à cause d’Onati. »

Pour lui, pas de doute, la concurrence entre opérateurs a pris une autre tournure où tous les coups sont permis. « Il y a eu des batailles, mais jamais des coups bas aussi pitoyables (..) on se bat sur un terrain marketing, commercial, mais ne prenons pas les Polynésiens et nos clients en otage uniquement pour espérer que Vodafone s’affaiblisse. »

Quand on lui fait remarquer que Onati s’est vu dans l’obligation de mettre fin au contrat qui liait les deux sociétés car Vodafone a déployé des antennes sur Huahine et Raiatea rendant en cela le contrat d’itinérance caduc, Patrick Moux n’en démord pas, « c’est de la concurrence déloyale, c’est un abus de position dominante, on ne coupe pas le réseau comme cela en 15 jours. » Il s’en remet à la justice qui « a toujours plus ou moins tranché en faveur de la concurrence. »

Sûr de son bon droit, Patrick Moux compte bien sur l’audience du 14 janvier au tribunal administratif pour que le service soit rétabli et que Vodafone ait le temps de déployer plus d’antennes sur Raiatea qui compte à l’heure actuelle 19 antennes Vini et une Vodafone et Huahine, 14 antennes Vini et deux Vodafone, d’autant que selon Patrick Moux, « Vini a eu 18 ans pour se déployer en 2G et 3G sur les îles du vent et sous le vent et nous, Vodafone, seulement 5 ans. »

Histoire de mettre un peu plus la pression sur Onati, et de donner une certaine légitimité à sa démarche, Patrick Moux avait convié le maire de Raiatea, Thomas Moutame, celui de Rangiroa, Tahuhu Maraeura ainsi que le président de la Fédération polynésienne de lutte, Hiro Lemaire, qui vit à Huahine à s’exprimer via visio-conférence sur le sujet. Ainsi pour Thomas Moutame, « il faut de la concurrence », Tahuhu Maraeura s’est dit prêt à défendre ce dossier « pour ne pas que Rangiroa soit pénalisée comme Huahine et Raiatea ». Quant à Hiro Lemaire, il estime que « on est pris en otage, les pêcheurs de Huahine partent en mer et utilisaient Vodafone pour communiquer, et là, ils ne peuvent plus. C’est une question de sécurité. »

Affirmant qu’Onati « a ouvert la boite de Pandore » Patrick Moux assure avoir un « très gros dossier » contre Onati qu’il garde « sous le coude depuis six ans » dont le contenu sera dévoilé à la presse dans le courant de l’année. En attendant que la justice tranche, les abonnés Vodafone de Huahine et Raiatea auront le droit à deux mois d’abonnements gratuits pour janvier et février.