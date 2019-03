Depuis 18 ans, Jack Johnson transmet ses combats environnementaux dans des balades folk nonchalantes et ensoleillées. Il a sorti six albums studio et deux albums live depuis 2001, vendus à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde.

Paula Fuga en première partie

Et pour assurer la première partie de Jack Johnson, qui de mieux que la grande chanteuse hawaiienne, Paula Fuga, déjà bien connue en Polynésie, notamment grâce à Tiare FM. Déjà venue en 2011 pour une lune de miel, en 2013 pour un premier concert, c’est cette année qu’elle choisit de revenir avec son ukulélé pour assurer la première partie du concert de son ami et partenaire de scène. En effet, les deux artistes ont enregistré plusieurs chansons dont la célèbre Country Road.

Pratique :

Jack Johnson en concert « free plastic » le 26 avril 2019 à 19h30 à To’ata. Première partie par Paula Fuga. Billets et réservations chez Radio 1 à Fare ute, dans les magasins Carrefour de Arue, Faa’a et Punaauia et sur ticket-pacific.pf.