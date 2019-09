Jack Johnson sur une planche en mégots

Faire de quelque chose de sale et polluant, un objet utile et agréable… Le chanteur-surfeur-éco citoyen, Jack Johnson, a récemment surfé sur la première planche de surf faite en mégots de cigarettes. Une initiative de The Cigarette Surfboards Project.

Qui de mieux que l’un des chanteurs-surfeurs les plus engagés de sa génération pour surfer une planche faite en mégots de cigarettes ? Jack Johnson, dont les concerts sont « plastic-free » depuis plusieurs années, a récemment surfé l’une des premières planches en mégots, comme le rapporte le site Surf Session. L’objet a été fabriqué à l’initiative du designer Taylor Lane et du réalisateur Ben Judkins, qui sous le nom de The Cigarette Surfboards Project réalise un film sur l’impact des mégots jetés à terre. Dans la vidéo consacrée à l’expérience de Jack Johnson, le chanteur explique à quel point jeter son mégot est devenu une habitude has been : « une habitude du passé qui nous donnait un genre un peu badass. Mais les choses ont changé et maintenant c’est juste signe que tu es juste nul. Tu vois quelqu’un faire ça dans la rue et ça te fait l’effet opposé de ce qu’on pouvait voir dans les films en noir et blanc, où le personnage était cool parce qu’il jetait son mégot d’une certaine manière. Heureusement, aujourd’hui cette personne est considérée comme irrespectueuse ».

10 000 mégots ramassés sur les plages de Californie ont été nécessaire à la fabrication de cette planche. Ce qui n’est qu’un grain de sable dans les 4,5 milles milliards de mégots jetés chaque année. D’autres planches ont été conçus à transporter vers le Costa Rica, la France, Fiji ou encore Hawaii afin de sensibiliser à la cause.