Jacky Bryant : « l’urgence climatique n’est pas moins territoriale que nationale »

Avec à peine 2,3 % des suffrages exprimés, Heiura-Les Verts améliore nettement son score de 2017, qui plafonnait à 0,93%. Mais Jacky Bryant regrette tout de même la lenteur de la prise de conscience des électeurs polynésiens sur l’urgence climatique. Et exclut un report de voix au second tour vers le Tapura, qui a fait « la démonstration de son niveau de mépris sur tous ces dossiers-là ».

« Nous avons été les seuls à porter le débat de l’urgence climatique », dit Jacky Bryant au lendemain du premier tour. Et si Heiura-Les Verts rassemble plus du double d’électeurs qu’en 2017, les 1 944 suffrages récoltés samedi lui paraissent bien faibles au regard des enjeux. « C’est toute la difficulté, on n’a parfois l’impression que les électeurs se considèrent comme protégés dans une coquille qui les exclurait de toutes les difficultés qui nous arrivent » en matière d’écologie, dit-il.

La faute aussi aux grands partis, qui ont concentré leur discours sur les relations avec l’État et les évolutions institutionnelles, dit-il, sans réaliser que « l’urgence climatique n’est pas moins territoriale que nationale ». Heiura-Les Verts prévoit de se réunir samedi prochain pour décider de sa position sur le 2e tour du 18 juin, mais « en tout état de cause, pas question de porter nos suffrages sur les candidats du Tapura. Ils ont fait la démonstration de leur niveau de mépris sur tous ces dossiers-là. »