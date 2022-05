Jacques Chirac revient… au théâtre

La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français sera jouée à six reprises au Petit théâtre du 6 au 15 mai. Saluée par la critique depuis sa création en 2020, la pièce combine humour et « trucs » de mise en scène. Elle constitue le premier portrait d’une série sur les présidents de la Ve République.

C’est une pièce non seulement drôle – et même « drôlissime » selon Le Canard enchaîné – mais aussi pleine de trouvailles de mise en scène qui arrive à Tahiti, grâce à l’œil aiguisé de Guillaume Gay, de la Compagnie du Caméléon : « Je les ai rencontrés à Lyon, et au cours de la pièce ils demandaient aux spectateurs de poser des questions à Chirac. J’en ai écrit une sur les essais nucléaires, et ils l’ont prise. C’est comme ça que ça a commencé. »

Léo Cohen-Paperman a écrit la pièce avec Julien Campani qui campe Jacques Chirac, et signe également la mise en scène. Le comédien savoure le rôle et se dit totalement fasciné par l’ancien président : « C’est à la fois un mec très beau, un peu un acteur américain à la Cary Grant, et en même temps il y a toujours quelque chose d’un peu clownesque, maladroit (…). C’est quelqu’un qui passe son temps à conquérir et en même temps on a l’impression qu’il passe son temps à échouer. »

Pour écrire le spectacle, dit Léo Cohen-Paperman, « on a beaucoup lu, on a beaucoup regardé, beaucoup écouté. Et après il a fallu tout oublier. Mais on a beaucoup travaillé à partir du livre de Pierre Péan, L’Inconnu de l’Élysée, et celui de son chauffeur, 25 ans avec lui. On ne pensait pas s’y attacher et en fait c’est devenu un personnage clé du spectacle, c’était comme un Sganarelle avec Dom Juan. » Pour autant il est peu question de la vie privée de Chirac, car ce qui intéresse les auteurs, c’est « la comédie du pouvoir politique, le désir toujours ressuscité de séduire les gens, c’est quelqu’un qui passe son temps à vouloir être aimé, une espèce de grand goéland qui parvient quand même à séduire. »

La mise en scène est une mise en abyme, qui montre une pièce dans la pièce et permet beaucoup d’interactions avec le public et des moments d’improvisation. Alors qu’ils viennent d’arriver à Tahiti, le metteur en scène et l’acteur se rendent compte de la place particulière qu’occupe Jacques Chirac en Polynésie : « On est en train de le comprendre, et on est en train de travailler là-dessus. On aimerait que le spectacle fasse aussi allusion à ça, pour pouvoir créer les conditions de la rencontre avec le public polynésien. Mais c’est un spectacle qu’on peut voir même si on ne connaît rien à la politique ! » dit Léo Cohen-Paperman.

La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français est le premier d’une série de huit spectacles qui examinera tous les présidents de la Ve République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron.