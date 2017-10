Jacqui Drollet annonce sa retraite politique

Élu depuis 1982 à l’assemblée, Jacqui Drollet ne se présentera ni aux prochaines élections territoriales, ni aux prochaines municipales. L’ancien secrétaire général du Ia Mana Te Nuna’a a décidé de raccrocher la politique et de « passer la main aux jeunes ».

Après avoir consacré plus de 35 ans de sa vie à la politique, l’élu UPLD à l’assemblée et actuel tavana de la commune associée de Hitiaa, Jacqui Drollet, a décidé de raccrocher la politique. Il ne sera ni candidat aux prochaines territoriales, ni aux prochaines municipales. Jacqui Drollet, fondateur de l’association Ia ora te natura avec Henri Hiro, avait également fondé le parti Ia Mana Te Nuna’a dont il a longtemps assuré les fonctions de secrétaire général. Ministre de la Santé et de l’Environnement en 1988, sous le gouvernement Léontieff, il a aussi été ministre de la Culture, vice-président du Pays et président de l’assemblée sous les gouvernements Temaru. Jacqui Drollet préfère aujourd’hui « passer la main » et laisser la place aux jeunes.

Le « barbu », comme certains aiment à l’appeler, se prépare d’ores et déjà à une retraite bien remplie, entre la pêche, le faaapu, mais aussi la science… Sa formation initiale de biologiste marin ne l’a finalement jamais lâchée.

En attendant, Jacqui Drollet prône la passation de témoin auprès des jeunes et assure ne pas vouloir être un « donneur de leçon » pour d’autres élus qui devraient laisser leur place et prendre eux aussi leur retraite.