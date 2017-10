Jacquie Graffe territoriales 2018 « La tête de liste … c’est moi ou personne » !

Les territoriales de 2018 approchent à grands pas. Et certains élus à Taraho’i s’inquiètent déjà d’être à une place éligible ou pas en 2018 sur la liste de leurs partis, alors que d’autres, jusqu’à lors inconnus voudraient eux aussi leur part du gâteau. A Paea le tavana Jacquie Graffe espère que le Tapura va revenir sur sa décision de mettre une femme à la tête de la circonscription dans laquelle il est. Il considère qu’il faut mettre en avant les tavana.

Les partis politiques du fenua se préparent tous pour les élections territoriales de 2018. Si certains s’affairent à l’écriture de leur programme, d’autres organisent des réunions politiques, rencontrent la population ou essaient déjà de constituer leur liste. Le tavana de Paea Jacquie Graffe affirme qu’au niveau du Tapura le sujet a bien été abordé. Des documents leur ont même été remis. Des documents que « nous avons lu avec une attention poussée » affirme le premier magistrat de Paea. Et selon lui, sur les sections Mahina, Hitiaa o te ra, Taiarapu Est, Paea, Papara, Teva i uta et Taiarapu Ouest, le parti rouge aurait décidé de ne pas mettre un tavana en tête de liste. Jacquie Graffe appelle le président Edouard Fritch à reconsidérer sa décision et à prendre en compte les sept tavanas de la circonscription pour nommer la tête de liste. Dans le cas contraire le maire de Paea annonce qu’il quittera le Tapura et « partira à la pêche ».

Le tavana de Paea doit se réunir prochainement avec plusieurs maires de sa circonscription afin de décider de la marche à suivre et établir une liste de propositions pour Edouard Fritch.