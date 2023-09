Jamel Comedy Club : du rire à consommer sans modération

Le Jamel Comedy Club s’installe sur le motu de l’InterContinental Tahiti pour deux soirées d’exception, mercredi et jeudi. Six jeunes talents du stand-up français, triés sur le volet par leur tonton à tous, Jamel Debbouze, rôdés sur les planches parisiennes et en tournées, vous attendent pour un spectacle qui fait mal au ventre, mais pour les bonnes raisons.

Nash, Sofia Belabbes, Ayoub Marceau, Farid Chamekh, Kino et PV : des noms que le public de Tahiti va apprendre à connaître, le mercredi 20 et le jeudi 21 septembre. Ils représentent la crème du stand-up français, estampillés Jamel Debbouze, et choisis pour porter les couleurs du Jamel Comedy Club au fenua, parmi la trentaine de jeunes talents qui tournent à Paris, en France et à l’étranger. Choisis aussi pour leur expérience commune de la scène, car ces six comédiens ont déjà l’habitude de travailler ensemble, et s’entendent à merveille, comme ils l’ont montré dès la conférence de presse donnée ce lundi après-midi.

Le Jamel Comedy Club n’est pas connu pour être politiquement correct, mais les comédiens sont de leur époque : on peut rire de tout, « mais on n’a pas forcément envie de blesser les gens ». Ils reconnaissent que ce sont les réseaux sociaux qui, par leur rapidité à s’offusquer de tout et de rien, provoquent une forme d’autocensure. « Ça prend des proportions incroyables, dit Nash, je me demande si je peux faire un sketch sur les arbres sans avoir les écolos sur le dos. » La plupart des comédiens puisent leur inspîration dans leurs parcours personnel, pour en sortir des « brèves de vie » qui parlent à tous.

Farid est déjà venu en Polynésie, et « il y a des trucs qui me sont restés en tête », dit-il quand on lui demande si le show va s’adapter à la destination. Les comédiens disposent d’une plage de liberté d’une dizaine de minutes pour la couleur locale, et moins de 24 heures après leur arrivée, leur radar était déjà en marche, même s’il n’était pas totalement réglé : « Ia Ora la », a donc lancé Sofia. Farid a prévenu ses camarades, dit-il, « le public tahitien, il est chaud, et il n’hésite pas à le dire. »

NASH

Née en région parisienne, Nash, petite dernière d’une famille de trois enfants où la vanne « était le moyen de communication le plus efficace », ne se souvient pas pour autant avoir eu envie de devenir humoriste étant petite… Oh bien sûr, elle aimait regarder Gad Elmaleh et Florence Foresti quand ils passaient à la télé, mais le déclic n’est arrivé que beaucoup plus tard. Début d’année 2018 : Nash, est experte comptable (oui, oui !) et vient de se faire larguer par son petit ami. Ayant désespérément besoin de rire, elle décide sur un coup de tête de pousser les portes du Café Oscar. Là, c’est une révélation :

« Je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai demandé s’ils avaient des dates pour moi. Trois mois après ils m’ont appelée pour remplacer quelqu’un… Je n’avais presque rien écrit. J’ai gratté quelques lignes dans la nuit, j’y suis allée, et ça a marché. De là, est née une addiction à la scène »

SOFIA BELABBES

C’est à l’âge de 8 ans en regardant les cassettes vidéo des spectacles des grands humoristes des années 1990 qu’elle nourrit l’envie d’elle-même monter sur scène. Après dix ans de théâtre et deux ans d’art oratoire, elle trouve finalement sa voie dans le stand-up. Voilà maintenant plus d’un an et demi que Sofia fait partie de la Troupe du Jamel Comedy Club après avoir écumé les scènes ouvertes de Paris pour tester les sketchs qu’elle écrit seule.

AYOUB MARCEAU

Le saut en hauteur mène à tout : la preuve avec Ayoub Marceau, ancien athlète de haut niveau qui a fait le grand saut! en passant du sport au stand-up. Il raconte sa vie avec un style à la fois unique et drôle.

Sa patte : l’absurde.

L’ennemi à abattre : le préjugé.

FARID CHAMEKH

C’est l’histoire d’un mec qui n’était pas destiné à faire ce qu’il fait aujourd’hui et qui ne se trouve jamais au bon endroit…

C’est peut-être parce qu’il est originaire d’une province qu’on ne trouve même pas sur la carte météo… ?

De sa campagne natale, il n’aurait jamais dû se retrouver à Sao Paulo pour apprendre la Capoeira ni obtenir un poste dans la fonction publique et encore moins jouer des sketchs dans un hôpital psychiatrique….

Alors quand Jamel le sollicite pour la première partie de sa tournée et qu’il se retrouve devant François Hollande, Jean Paul Belmondo ou Monica Bellucci, il regarde son parcours avec un certain étonnement…

À l’approche de la quarantaine, il est peut-être temps d’essayer d’exploiter ses névroses et de mettre en avant son regard aiguisé sur la société et ses failles.

KINO

Après être passé chaque semaine aux côtés de Yassine Belattar dans l’émission « Les 30 glorieuses » sur Radio Nova en France, Kino a également été aperçu dans la série « La Petite Histoire de France » sur W9. Membre de la Troupe du Jamel Comedy Club, Kino est un habitué du stand-up. L’humoriste débarque pour nous proposer le meilleur de son spectacle « Bon à rien mais prêt à tout ».

PV

PV est le point de rencontre entre stand-up, personnages et improvisation. Il saura vous emmener dans son imaginaire aussi drôle que touchant à travers ses histoires du quotidien. Vous êtes amateur de saucisson, raclette et chocolat ? Bon, PV ne vous en distribuera pas lors de sa représentation mais ne sera pas contre venir à votre encontre à la fin du spectacle…

