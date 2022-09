Jarry : « Je veux faire chanter le public polynésien »

Humoriste, auteur de bande dessinée, animateur : Jarry est un artiste touche-à-tout qui s’est lancé un nouveau défi, chanter des chants tahitiens avec le public, lors de son spectacle [titre] prévu les 24 et 25 septembre au Grand Théâtre. Avant d’aller à Rangiroa s’adonner à la plongée sous-marine.

Après son passage à Tahiti couronné de succès en 2018, Jarry revient sur le territoire avec son nouveau spectacle complètement fou, [titre]. Sur scène, l’humoriste multicasquette est bien connu pour sa bonne humeur, son dynamisme communicatif, sans oublier ses fameux cris stridents. À quelques jours de faire le show au Grand Théâtre, Jarry a hâte de retrouver son public polynésien. « Je suis très content de revenir en Polynésie. La première fois, j’avais reçu un super accueil. J’avais l’impression de vivre un moment exceptionnel. Tahiti, c’est une île que j’aime. En plus, je termine ma tournée ici avec ces deux dernières dates. Je suis très heureux de dire au revoir à ce spectacle devant les Tahitiens« , confie-t-il.

Le public sera au centre de ce spectacle où l’on retrouvera le don de Jarry pour l’interaction avec les spectateurs et son art de l’improvisation. Comme toujours avec l’humoriste, ce nouveau spectacle se vivra avant tout comme une rencontre, une connexion, un véritable moment de partage. « Dans ce spectacle, il y a beaucoup d’improvisations. A chaque fois pour chaque lieu, je le personnalise. C’est un spectacle très interactif, je serai beaucoup dans le public à le faire participer à mes blagues« , dit-il. Son challenge sera de chanter des chants tahitiens avec son public.

Il y abordera plusieurs sujets tels que le respect des femmes, la tolérance, l’innocence de l’enfant, avec une curiosité et un humour décapant. « Je parle de ma mère, de mon enfance, du football, des sports qui sont censés faire de nous des hommes virils, de comment je me suis senti différent à un moment donné de ma vie, et de tout ce qui me faire rire et qui me fait du bien« , explique Jarry.

Après son one-man-show, l’humoriste s’accordera quelques jours en Polynésie pour se rapprocher « encore plus des gens » et profiter des beautés qu’offre l’île. Il partira à Rangiroa pour faire de la plongée, l’un de ces passe-temps favoris. « J’y avais déjà été. C’est un endroit que j’aime vraiment beaucoup« , glisse celui qui prépare déjà une nouvelle fiction pour France Télévisions. Quant à l’écriture de son prochain spectacle, « je m’y mettrais d’ici six mois« , annonce-t-il.