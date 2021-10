JC Shigetomi se souvient d’Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération

Pour Jean-Christophe Shigetomi, la disparition du dernier compagnon de la Libération en métropole, Hubert Germain, est une page d’histoire qui se referme. Il l’avait rencontré et avait parlé avec lui des combattants tahitiens dont il gardait un souvenir précis : « Ils aimaient jouer de la guitare mais il valait mieux ne pas les avoir en face de soi au moment des combats », lui avait-il raconté.

Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, est mort à l’âge de 101 ans, a annoncé ce mardi au Sénat Florence Parly, la ministre des armées. Jean-Christophe Shigetomi, président de l’association Mémoire polynésienne et auteur de plusieurs livres sur les Tahitiens engagés dans les différentes guerres du XXe siècle, l’avait rencontré alors qu’il commençait ses recherches. « C’est mon ami, François Broche, qui me l’avait présenté. C’était un grand personnage, se souvient-il, un combattant de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, qui était alors une sacrée unité d’élite. »

Hubert Germain avait gardé un souvenir précis des combattants tahitiens qui faisaient partie du fameux « bataillon des guitaristes » qu’il valait mieux ne pas avoir en face de soi au moment des combats.

En Polynésie française, il reste deux survivants de la Seconde Guerre mondiale : Starr Teriitahi qui a été fait chevalier de la Légion d’honneur en juin 2021 et qui vit à Tahiti et Ari Wong Kim, également chevalier de la Légion d’honneur, parti avec les Tamari’i volontaires à 16 ans, sous une fausse identité à cause de son âge, et qui vit en métropole. D’ailleurs si la pandémie du Covid-19 n’avait pas joué les trouble-fête, Hubert Germain aurait dû remettre lui-même la Légion d’honneur à Ari Wong Kim mais l’état de santé précaire des deux hommes et la situation sanitaire a empêché leur rencontre. Pour Jean-Christophe Shigetomi, ces hommes ont l’humilité en commun : « Ils disent ne pas être des héros, ils ont fait ce qu’ils pensaient devoir faire. » Et tous gardent une grande nostalgie de leurs frères d’armes tombés au combat. « Des personnes simples qui ont fait leur devoir », résume-t-il.

Pour garder cette mémoire vivante, Jean-Christophe Shigetomi a beaucoup travaillé, fait de longues recherches et a écrit trois livres. Un quatrième est en préparation sur l’installation des Américains à Bora Bora dont on commémorera les 80 ans en 2022 avec le développement d’un musée virtuel.

Seules 1 038 personnes ont reçu le titre de compagnon de la Libération. En tant que dernier de ses représentants, Hubert Germain sera inhumé au Mont-Valérien, lors d’une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, le 11 novembre.