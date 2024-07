« Je ne demande pas d’indemnités », dit Romina Ma

La directrice générale de la Caisse de prévoyance sociale, Romina Ma, qui s’apprête à retourner dans l’administration, affirme qu’elle n’a jamais eu l’intention de demander l’indemnité prévue dans son contrat. Elle dit vouloir accepter la Direction de la santé qui lui a été proposée.

Romina Ma, directrice générale de la Caisse de prévoyance sociale, ne cherche à obtenir aucune indemnité de départ, quand bien même son contrat en prévoit une. L’ancienne directrice adjointe du budget et des finances, qui avait été nommée en octobre 2023, va quitter la CPS – un organisme de droit privé – sans faire valoir son droit à l’indemnité de départ de 6 mois prévue par une délibération du conseil d’administration. Romina Ma ne cache pas que sa nomination n’avait pas fait l’unanimité parmi les administrateurs dont certains demandaient son remplacement. Une fois sa période d’essai passée, « des administrateurs inquiets avaient peur que je réclame cette indemnité. » « Je souhaite réintégrer l’administration, j’ai la chance de pouvoir le faire, dit-elle. Je n’ai pas prévu de demander cette indemnité et je l’ai dit à Cédric Mercadal. » Une décision qu’elle va confirmer par courrier aujourd’hui.

La question de l’indemnité de départ des directeurs de la CPS remonte à 2017, au moment du départ de Régis Chang qui retournait à la Socredo. La prime avait été établie par Yves Laugrost, alors administrateur provisoire de la CPS et détenteur à ce titre de tous les pouvoirs du conseil d’administration, qui justifiait cette décision en expliquant que le successeur de Régis Chang avait fait intégrer cette clause dans son contrat et qu’il lui semblait normal que Régis Chang, qui était resté 8 ans à son poste, puisse bénéficier d’un traitement similaire. Régis Chang finira par y renoncer après un avis défavorable du service juridique. Son successeur, Yvonnick Raffin, avait touché une prime de 9,4 millions juste avant d’être nommé ministre en septembre 2020, soit un peu moins de 3 ans et demi après son arrivée à la CPS. Le précédent DG, Vincent Fabre, était démissionnaire et ne pouvait donc pas y prétendre.

Au ministère, on admet que pour éviter de futurs désagréments similaires, il serait temps que le conseil d’administration prenne une nouvelle délibération pour annuler celle du « parachute doré » toujours en vigueur, et peut-être la remplacer par une indemnité plus modeste.

Romina Ma, à qui la Direction de la Santé a été proposée, indique aussi ce matin qu’elle a l’intention de l’accepter.