Jean-François Benhamza prend les rênes de la CPS

Après deux ans de mandat, Patrick Galenon a laissé sa place de président du conseil d’administration de la CPS. Il est remplacé par Jean-François Benhamza, qui représente le Medef.

Un représentant des salariés laisse la place à un représentant du patronat, et vice-versa. C’est la règle à la CPS, gérée par un conseil d’administration paritaire. Après deux ans de mandat, Patrick Galenon a donc laissé son siège de président de ce conseil, qui a la responsabilité du régime des salariés (RGS) mais qui est distinct du conseil d’administration du RNS et du comité de gestion du RSPF, à un représentant des employeurs. Et c’est Jean-François Benhamza, membre nommé par le Medef-PF, qui a été choisi pour lui succéder.

Réalisateur et producteur, le gérant de Tahiti Video production, est depuis plus de 20 ans investi dans la représentation patronale en Polynésie. Nommé au Cesec par le syndicat des industriels de Polynésie française (Sipof), il a été l’un des fondateurs, avec l’actuel président du Medef, Frédéric Dock, de l’Organisation des professionnels de l’économie numérique (Open) et a fondé et longtemps présidé l’Association tahitienne des professionnels de l’audiovisuel (Atpa).

Le secrétaire général de la CSTP-FO Patrick Galenon reste tout de même, en tant que vice-président, membre du bureau du conseil d’administration, aux côtés de Ronald Blaise, secrétaire, et de Dimitri Pitoeff, son adjoint. Le bureau doit se réunir ce mardi.