Jean Imbert prend les rênes des cuisines du Brando

L’hôtel de luxe a annoncé avoir recruté le très médiatique cuisinier pour gérer « tous les aspects de la restauration » à Tetiaroa. Un « rêve qui se réalise » pour le chef, déjà en charge des cuisines de multiples restaurants, de New York à Saint-Tropez en passant par Saint Barthélémy ou le Plaza Athénée, et qui veut faire à la table des Mutinés une cuisine « engagée », à l’image de l’hôtel qui l’entoure.



À 41 ans, Jean Imbert fait partie des chefs français les plus courtisés au monde. Après s’être fait connaître avec son Acajou, petit établissement du XVIe arrondissement de Paris où se sont longtemps pressés toutes les stars de passage, il participe à l’émission de télé-réalité culinaire Top Chef, qu’il remporte en 2012, puis en 2013, à l’occasion d’une « spéciale » entre champions. Depuis, il enchaîne les apparitions médiatiques, en tant qu’invité ou présentateur, ses relations s’affichent en une de la presse people. Mais son métier de restaurateur n’est pas oublié, loin de là : il multiplie les projets en France – où il a la charge des cuisines de l’hôtel Cheval Blanc St-Barth au Monsieur Dior à Paris – en Europe, où il signe le menu du Venice Simplon-Orient-Express, où aux États-Unis. En 2018, il ouvre ainsi un restaurant à New York et devient le chef du Swan and Bar Bevy de son ami Pharrell Williams, qui lui confie aussi les cuisines de ToShare à Saint-Tropez. Consécration en 2021, il succède à Alain Ducasse à la tête des cuisines du prestigieux palace parisien Plaza Athénée, avec pour mission de rajeunir la carte. Il y obtient une étoile Michelin en 2022.

« Marlon lui-même était un homme qui aimait la bonne cuisine »

Malgré tout ce parcours, ce fan de Marlon Brando, réalise un rêve en prenant en charge la restauration de Tetiaroa. « Depuis que l’île de Marlon Brando en Polynésie est devenue un hôtel il y a 8 ans, je n’ai cessé de rêver d’un jour d’en devenir le chef, et depuis il n’y a pas une personne qui ne m’a demandé quel était mon hôtel préféré au monde, sans que je ne lui réponde Le Brando », écrit-il sur Instagram, où il est suivi par plus de 500 000 personnes. Au travail sur le projet depuis plusieurs mois, le chef n’oublie pas de préciser que cet « hôtel est de très loin le plus abouti écologiquement du monde ». Et à hôtel engagé, cuisine engagée. « Un potager magnifique au milieu de l’île, un lien avec les pêcheurs, une cuisine entre l’authenticité polynésienne et la vie de Brando », voilà la promesse de Jean Imbert qui d’après Le Figaro, se serait inspiré des archives personnelles de Marlon Brando pour concevoir ses cartes. « Marlon lui-même était un homme qui aimait la bonne cuisine, explique le patron de PBSC Dick Bailey au quotidien national. Mais il avait un respect indéfectible pour la quête d’excellence des Français en matière culinaire et cela, qu’il s’agisse de plats réconfortants ou de haute gastronomie. Nous sommes certains que nos convives sauront apprécier la fusion de la vision de ces deux pionniers ».