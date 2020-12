Jean-Louis Aubert et Gims à Tahiti en septembre et octobre 2021

Les dates étaient attendues, elles ont enfin été annoncées : Jean-Louis Aubert se produira le 11 septembre 2021 place To’ata et Gims enflammera la scène le 2 octobre.

Chose promise, chose due : Jean-Louis Aubert et Gims, qui n’avaient pas pu se déplacer à Tahiti en septembre dernier pour cause de pandémie, ont reprogrammé leur concert.

Pas de changement dans le programme : l’ancien chanteur de Téléphone sera bien accompagné de ses musiciens « Les sculpteurs de vent » sur la scène de To’ata le 11 septembre. Il viendra présenter son dernier double-album, Refuge, agrémenté, bien sûr, de ses titres incontournables. Une renaissance à plus d’un titre, car Jean-Louis Aubert a subi, en juillet dernier, une opération rendue nécessaire par une malformation cardiaque détectée lors d’un test covid. Peu de temps après, la crise sanitaire l’obligeait à repousser tout sa tournée, baptisée « Olo Tour ».

Gims, lui, avait promis de revenir enflammer la scène de Papeete, après son concert mémorable de 2015. Il sera bien au rendez-vous, à To’ata, le 2 octobre prochain. Plus que jamais « maître » de la scène, l’ancien membre de Sexion d’assaut comptait célébrer, l’année passée une décennie de carrière solo. L’anniversaire a seulement été décalé : il reviendra devant le public tahitien avec encore plus de tubes en poche.

Les places sont en vente sur ticketpacific.pf (par ici pour Jean-Louis Aubert et par là pour Gims) et dans les points de vente habituels du réseau : Carrefour Arue, Faa’a, Punaauia et Taravao ainsi qu’à la billetterie de Radio 1 à Fare Ute.