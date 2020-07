Jean-Mathieu Rey, nouveau Comsup

Le contre-amiral Jean-Mathieu Rey est nommé commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française, commandant du centre d’expérimentations du Pacifique, commandant des zones maritimes océan Pacifique et Polynésie française et commandant de la base de défense de Polynésie française, à compter du 1er août 2020.

Diplômé de l’École navale en 1984, passé par les commandos marine, il a également étudié à l’École de Guerre. Jean-Mathieu Rey a notamment commandé le patrouilleur La Glorieuse, basé à Nouméa (1997-1998) et une frégate en Asie et au Moyen-Orient. Son profil LinkedIn détaille : « commandement de commandos marine : collecte de renseignement, conseil aux forces locales, arraisonnement de navires… ». De 2004 à 2006 il est au ministère des Affaires étrangères, responsable de la coopération de sécurité et de défense pour l’Asie et l’Amérique latine. De retour dans la Marine, il sera notamment commandant du Forbin, une frégate de défense aérienne, de 2009 à 2011.

Il entre à l’État-major des armées en 2011 où il est en charge de la stratégie navale, puis directeur financier des fonctions de soutien, en charge de la préparation des forces navales et, depuis 2017, directeur central adjoint du service du soutien de la flotte. Il a été nommé contre-amiral en octobre 2019.

Il succède au contre-amiral Laurent Lebreton, en poste depuis juillet 2018.