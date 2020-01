Jeanfi Janssen prêt à décoller pour Tahiti

L’humoriste Jeanfi Janssen prépare déjà ses valises pour venir présenter son one-man show le 14 février prochain au Tahiti Pearl Beach Resort de Arue. De steward à comique, venez écouter l’histoire d’un ch’ti pas comme les autres.

Dix-sept ans sur la flotte d’Air France et pas un seul voyage en Polynésie. Jeanfi Janssen atterrira donc pour la première fois sur le fenua en février prochain à l’invitation de SA Productions, Radio 1 et Tiare FM. « J’en ai toujours rêvé et vous l’avez fait » se réjouit l’humoriste, « c’est comme si après avoir fait le tour du monde plusieurs fois en 20 ans, il fallait que justice soit faite et que je vienne enfin ». Jeanfi restera un peu plus d’une semaine pour découvrir nos îles. D’ailleurs, il a bénéficié des conseils d’une ambassadrice un peu particulière.

« N’importe quel artiste rêverait de vivre ce que je vis en ce moment et aussi rapidement en plus » s’étonne toujours JeanFi Janssen qui en l’espace de quelques années s’est imposé parmi les humoristes chouchou des Français. Lui qui ne s’imaginait pas jouer aussi loin de son Nord natal trouve finalement un lien dans tous ce qu’il lui arrive. « Ce sont les hasards de la vie et mes échecs qui m’ont menés ici, si je n’avais pas été steward, je n’aurais pas humoriste »… Mais alors, comment passe-t-on de l’un à l’autre ?

Avec son one-man-show « Jeanfi Décolle », l’humoriste propose un spectacle construit autour d’anecdotes autobiographiques piochées dans le milieu aérien mais aussi chez lui dans le Nord auprès de ses parents et de sa famille. Et puisque « qui aime bien châtie bien », Jeanfi Janssen n’hésite pas à rajouter une bonne couche de cet accent typique des ch’ti. Pas de quoi vexer ses proches, tous très fiers de lui, rassure l’humoriste. Finalement, ce sont certaines ces « histoires vraies » qui font sa popularité.

Cette recette fait que son spectacle s’adapte partout, comme le prouvent les nombreuses étapes de sa tournée. Jeanfi Janssen n’appréhende donc pas de rencontrer le public polynésien, qu’il sait très voyageur.

Infatigable entre sa tournée, ses émissions télé et sa participation aux Grosses Têtes de RTL, Jeanfi Janssen travaille déjà l’écriture de son prochain spectacle. Il a également des projets de théâtre, et de deux comédies au cinéma. Il n’est donc pas près d’atterrir de sitôt.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour (Arue, Faa’a, Punaauia et maintenant Taravao), à Radio 1 Fare Ute, et sur la billetterie en ligne ticketpacific.pf.