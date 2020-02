Jeanfi Janssens va tous nous faire décoller !

Après avoir atterri tôt ce matin en Polynésie, Jeanfi Janssens se prépare à tous nous faire décoller. L’humoriste originaire du Nord de la France propose son spectacle inédit « Jeanfi décolle » jeudi et vendredi soir à Arue.

Découvrir la Polynésie était pour lui un rêve, c’est maintenant une réalité. Dans son ancien métier de steward Jeanfi Janssens a parcouru le monde mais n’avait jamais eu la chance d’atterrir à Tahiti. Aujourd’hui, c’est grâce à sa carrière d’humoriste que l’artiste vient à la rencontre du fenua.

Il y a 10 ans, il était steward et offrait des sourires aux passagers. Aujourd’hui humoriste, il espère bien en recevoir de la part du public. Jeanfi a toujours aimé faire rire, il le dit et on lui a toujours dit. Notamment sa maman : « C’est elle qui m’a encouragé à devenir comédien », se souvient-il. Pourquoi avoir franchit le pas ? « J’ai fini premier finaliste sur 900 personnes dans un concours. Ça m’a décidé à concrétiser cette vocation». Si on lui avait dit petit qu’il deviendrait humoriste, il ne l’aurait pas cru . « Pour être drôle, il faut savoir jouer de son physique », explique celui qui parle sans tabou de ses séances de chirurgie esthétique.

Un spectacle autobiographique

« Ce spectacle, c’est mon histoire », l’histoire d’un gars du nord qui atterrit dans l’univers des compagnies aériennes. À travers son spectacle, Jeanfi invite à découvrir un panel d’anecdotes autour de son ancien métier. « Dans un avion, les rapports humains sont différents, on peut plus facilement se confier », explique-t-il. Jeanfi raconte avec un plaisir non dissimulé cet échange qu’il a eu avec un passager venu lui demander s’il devait ou non quitter sa femme pour sa maîtresse.

Dans « Jeanfi décolle », l’humoriste évoque aussi les difficultés de faire son coming-out dans une famille ouvrière mais aussi des situations plus inédites et cocasses, comme son expériences dans les boites échangistes.

Avec son accent ch’ti et son autodérision, « Jeanfi décolle » vous embarque en destination du rire. Mais développe tout de même un message : ne jamais oublier qui on est et d’où l’on vient.

Jeanfi décolle, 13 et 14 février à 19h30 à la salle Endeavour du Tahiti Peral Beach Resort & Spa de Arue

Réservation sur Ticket-pacific.pf