Jérome Gasior mènera la liste de l’UPR

Jérôme Gasior représentera l’Union Polynésienne Républicaine (UPR) pour les territoriales. Sa liste se être représentative de la population, des catégories socio-professionnelles et des religions. L’élue de Punaauia, Astrid Mara, est sur la liste de l’UPR*.

Jérôme Gasior mènera la liste de l’Union Polynésienne Républicaine (UPR) du candidat à la présidentielle, François Asselineau. Il partira en tête de la troisième section des îles du Vent (Faa’a, Punaauia). Déjà candidat aux législatives, Jérome Gasior explique avoir connu « des complications (…) pour avoir une liste qui représente vraiment la population, toutes les catégories socio-professionnelles, les religions, les ethnies aussi, comme je suis popa’a alors cela fait grincer les dents ». Sur la troisième section, on retrouve deux conseillères municipale à Punaauia, Astrid Mara et Edmée Tahutini, mais aussi Mirella Hauata, candidate du Tavini aux municipales.

« On a des gens qui ont déjà fait de la politique, qui sont élus, et puis beaucoup de jeunes aussi qui seront l’avenir de demain », affirme Jérôme Gasior. Côté programme, l’UPR rappelle qu’il met en avant l’autonomie alimentaire, car « on importe 85% de ce qu’on mange », énergétique car « demain quand on n’aura plus de pétrole cela risque de mal se passer vu notre éloignement », et financière pour « qu’on puisse s’assumer ».

*Contrairement à ce que nous indiquions précédemment, l’ancien directeur des Affaires sociales, Jean-Michel Garrigues, n’est pas sur cette liste de l’UPR. Il s’agit d’un homonyme.