Jeune fille disparue : une troisième journée de recherche à Rimatara

Le haut-commissariat a annoncé la poursuite des opérations de recherches, jusqu’à ce mardi soir, de la jeune fille de 11 ans disparue en mer dimanche au large de Rimatara. Le bateau sur lequel elle se trouvait avec son père avait chaviré après une dégradation rapide des conditions de mer.

Troisième jour de recherche à Rimatara. L’espoir de retrouver en vie la jeune fille de 11 ans disparue en mer dimanche matin est des plus maigres, mais les autorités restent mobilisées comme l’a assuré le Haut-commissariat dans un communiqué. Le jour du drame, la victime était sortie en mer tôt avec son père sur un coque alu de 4 mètres. La météo s’était rapidement dégradée et l’embarcation avait chaviré à l’extérieur du récif, au large de la côte Est de l’île. Des patrouilles terrestres et maritimes de gendarmes, pompiers et de privés avaient rapidement été lancées, mais l’intensité de la houle avait obligé les autorités à concentrer les recherches sur la reconnaissance aérienne, grâce à un avion Gardian puis un hélicoptère Dauphin envoyés depuis Tahiti par le JRCC et l’armée. Même scénario lundi, avec toujours des opérations en mer, à terre, et dans le ciel. « Ces nouvelles investigations n’ont cependant pas permis de retrouver la jeune fille disparue, précisent les autorités. Les recherches autour de l’île se poursuivent jusqu’à mardi soir ».