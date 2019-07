Jeux du Pacifique 2019 : les pongistes ramènent de l’argent et du bronze

A Apia, aux Samoa, lors de la dernière journée de compétition en tennis de table, les pongistes tahitiens ont rapporté une médaille d’argent et une de bronze. Pour l’heure Tahiti se classe troisième au classement avec un total de 59 médailles.

Lors de la finale en tennis de table, le Tahitien Kenji Hotan s’est incliné face au Vanuatais Yoshua Shing, rapportant ainsi une médaille d’argent pour la sélection tahitienne. De son côté, Océan Belrose opposé à un pongiste calédonien, a ramené une médaille de bronze lors de la rencontre pour la troisième place.

Alors que la première semaine des Jeux du Pacifique s’est achevée, la délégation tahitienne de tennis de table a ramené un total de 7 médailles : 2 en or, 2 en argent et 3 en bronze.

Pour l’heure, Tahiti se classe troisième au tableau des médailles avec 21 médailles d’or, 20 en argent et 18 en bronze. La Nouvelle-Calédonie est toujours en tête avec 43 or, 28 argent et 23 bronze, suivie par les Samoa avec 26 or, 22 argent et 26 bronze.