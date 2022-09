Jeux du Pacifique 2027 : Moorea accueillera le golf, le tir-à-l’arc, le triathlon et le ball-trap

Lors d’une visite à Moorea vendredi, le ministre de la Jeunesse Naea Bennett a fait un point sur le développement du sport sur l’île sœur.

Naea Bennett avait été invité par le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, pour « faire un point sur la situation des infrastructures de l’île dédiées au sport et à la jeunesse ». L’occasion de travailler sur la reprise du Marathon de Moorea, qui ne s’est plus tenu depuis 2019 et qui devrait enfin être de retour en 2023, mais aussi sur la préparation des Jeux du Pacifique qui auront lieu dans 5 ans en Polynésie. Car « Tahiti 2027 » s’exportera aussi à Moorea : « C’est encore trop loin pour rentrer dans les détails, mais quatre épreuves sont prévues sur cette île : le golf, le tir-à-l’arc (Opunohu), un triathlon-aquathlon nage en eau libre (Opunohu) et le ball-trap (vallée de Paopao) » a précisé le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance.

Après avoir visité la maison de quartier de Paopao, plusieurs structures sportives, avoir fait un arrêt sur la plage de Ta’ahiamanu, qui va accueillir l’arrivée de la troisième étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo, le 17 septembre prochain, la délégation gouvernementale a rencontré les représentants du club Tamarii Varari de Henri Burns. Le champion de MMA porte un projet de salle multi-usages (combat, MMA, volley, handball), qui a semble-t-il « séduit » Naea Bennett.

Avec communiqué