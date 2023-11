Jeux du Pacifique : le basket tahitien espère « un miracle »

Beaucoup plus concernés que lors du premier match perdu face à Fidji, les basketteurs tahitiens ont chuté d’un rien face à une équipe de Calédonie très nerveuse (50-53). Dominateurs dans le jeu, ils ont manqué d’adresse, notamment au lancer franc. Rédhibitoire à ce niveau. Il va falloir battre Tonga demain pour espérer voir les quarts de finale.

Après la pâle copie rendue contre Fidji en ouverture du tournoi (70-45), les basketteurs tahitiens devaient se remobiliser face à la Calédonie, une équipe également battue au premier tour dans cette poule très relevée.

Un contexte tendu qui a offert une partie très serrée entre les deux équipes. Rarement devant au score, si ce n’est en début de seconde période, les Tahitiens se sont finalement inclinés de trois points, en affichant un bien meilleur visage que lors de leur match inaugural. « On était beaucoup plus concentrés, on a tout fait pour essayer de gagner », confirme Eddy Commings, meilleur marqueur de la partie (16 points).

Problème, si il y avait du mieux dans le jeu, l’adresse à de nouveau manqué à nos joueurs. « Je crois qu’on rate une quinzaine de lancers francs. Si on en mettait quatre, on gagnait, la différence se fait là », regrette l’entraîneur Temarama Varney, très déçu du résultat après le « super match » de ses joueurs.

« Les Calédoniens ont fait beaucoup plus de fautes que nous, mais voilà, d’habitude on met un lancer franc sur deux, là on était souvent à zéro sur deux et ca se paye à la fin », peste celui qui « aurait tellement voulu gagner ce match ». Et on veut bien le croire, puisque les choses s’annoncent désormais très difficiles.

Les yeux rivés sur Tonga

« Nous n’avons plus notre destin entre nos mains, il nous faut un miracle », poursuit le coach. Pour franchir la phase de groupe, ce miracle nécessite deux facteurs : une large défaite de Tonga contre les Fidji dans la nuit de dimanche à lundi, et une victoire tahitienne contre ces mêmes tongiens lundi.

Mais attention les Tongiens sont loin d’être des peintres : en début de tournoi, ils ont renversé la Calédonie (82-80) après avoir longuement couru derrière le score. « C’est une très belle équipe, qui défend très bien et qui est très solidaire », analyse Eddy, habituel joueur de Taravao.

Une victoire demain (large de préférence, qui donnerait un goal-average favorable), permettrait à Tahiti de terminer troisième de son groupe et donc de voir les quarts de finale, probablement contre Guam, cador du tournoi.

« Aux derniers Jeux, on était en mauvaise posture, après avoir perdu largement contre Fidji et la Papouasie aux premiers matchs. Et on est quand même allé en finale », rappelle l’entraineur.