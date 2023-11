Jeux du Pacifique : les vahine ont ouvert la voie

Au premier jour des Jeux du Pacifique, ce sont deux équipes féminines qui ont porté en premières les couleurs tahitiennes. Toutes deux l’ont emporté : celle de tennis contre le Vanuatu et celle de basket face à la Papouasie Nouvelle-Guinée. La première sélection masculine, celle de volley, a fait son apparition dans la soirée, en remportant un match irrespirable contre Fidji. Le résumé de cette première journée.

Un court bleu azur, autant que le ciel, baigné par un soleil de plomb : c’est une entrée en matière suffocante qui attendait les tenniswomen tahitiennes, premières de la délégation à arborer nos couleurs aux îles Salomon. Pas de quoi effrayer nos adeptes de la petite balle jaune, solides tombeuses des Vanuataises vendredi (jeudi au fenua).

Dans ce tournoi par équipes, disputé sur trois matchs de deux sets en quatre jeu gagnants, Tavero Chung, 16 ans, a placé ses coéquipières sur orbite, emportant son duel en deux manches (4-1, 4-1), sans avoir le temps, de son propre aveu, de souffrir du soleil. Même résultat pour Mehetia Boosie, 16 ans aussi (4-1, 5-3), face à des joueuses vanuataises qu’elles avaient l’avantage de connaître, après des tournées communes dans la région.

La benjamine et l’aînée de l’équipe, Mia Chang, 14 ans, et Jennifer Ly, 30 ans, ont parachevé se succès, dominant le double (4-2, 4-0).Quatre jeunes pousse et une grande soeur : « ce sont nos meilleures joueuses, et c’est bien car c’est une équipe assez jeune. On veut voir à moyen terme, pour les Jeux de 2027 et c’est de bon augure pour les filles », souligne la coach Josiane Vongy.

Trois matchs et autant de succès pour l’équipe féminine de tennis contre le Vanuatu.

Malgré le manque de sommeil, des basketteuses appliquées

Au Salomon, les concepteurs chinois du complexe sportif ont eu la bonne idée de condenser les infrastructures au maximum. Ainsi, à quelques mètres de la fournaise des courts de tennis, les nageurs profitent de bassins à l’ombre. En toile de fond, les tribune encore paisibles du grand stade attendent la frénésie des prochains jours.

Un peu plus loin, les sports d’intérieur se disputent dans un gymnase au parquet éclatant : c’est dans ce cadre parfaitement ventilé que les basketteuses tahitiennes ont disputé leur première rencontre dans l’après-midi contre PNG, moins de 24 heures après leur atterrissage.

Face à une équipe Papouane peut organisée mais capable de sortir des trois points de nulle part, les joueuses de l’ancien international français Georgy Adams n’ont pas tremblé, sous les yeux de leurs compères de la sélection masculine : victoire 84-38, avec 15 points pour la seule Mahinetea Tavanae, véritable poison pour la défense de PNG et meilleure scoreuse de la partie, devant ses coéquipières Océane Lefranc (14), Moina Beherec (13) et Alizée Lefranc (12 points). Au dessus du lot vu des tribunes, Mahinetea Tavanae préfère rester modeste. Elle retiens « des erreurs » et encore « beaucoup de choses à travailler ». « Ce n’est pas mon meilleur match », assure l’ailière d’Aorai.

Elle souligne tout de même « un bon match » sur le plan collectif, malgré une préparation rendue difficile par un atterrissage tardif la veille et donc peu de sommeil. « On aurait dû au moins avoir un temps de pause, c’était très fatiguant d’enchaîner directement », pointe-t-elle.

« C’est toujours assez compliqué, quand on arrive sur une compétition comme celle-ci. Mais on peut comprendre les Salomon qui accueillent autant d’athlètes et on a eu de bonnes conditions de déplacement, donc il faut s’adapter à ce genre de situation », note de son côté le coach Adams.

Les Tahitiennes ont désormais deux jours pour se reposer, avant de défier Tonga. Ensuite, place aux îles Cook, qui les ont observées hier en tribunes. « Les filles veulent aller au bout », elles qui avaient été éliminées en quarts de finale il y a quatre ans. « C’est un groupe avec des très jeunes, avec quatre à cinq filles qui ont entre seize en vingt ans, et des joueuses d’expérience qui transmettent leur vécu. Le plus important est de rester concentré et de ne pas croire que tout est facile, même quand vous menez de 30 points. Elles ont su le faire pendant 40 minutes et ça c’est l’essentiel » souligne le sélectionneur tahitien.

Les volleyeurs se sortent du piège fidjien

Sur le même terrain, mais cinq heures plus tard, la première équipe masculine a représenter Tahiti, celle de volley, tombe – comme elle pouvait s’y attendre – sur une très solide formation fidjienne, largement soutenue en tribunes. D’autant que, hasard du calendrier, deux équipes salomonaises, et donc leurs supporters, évoluent n même temps sur les terrains parallèle. On vous laisse imaginer le brouhaha ambiant dans le gymnase.

Les Polynésiens, qui peuvent alors compter sur le soutien l’équipe féminine et d’une partie des responsables de la délégation, rentrent bien dans leur match. Jamais menés mais bousculés, les champions en titre prennent les deux premières manches (25-23, 25-19). Mais plombés par des fautes au service et des tentatives de contres mal maîtrisées, ils laissent filer la troisième, sous les hourras des supporteurs fidjiens (21-25), de plus en plus bruyant. Le début d’une fin de match irrespirable, la quatrième manche durant une éternité, pour finalement tourner à l’avantage de nos aito, après avoir sauvé une balle de set (24-26). Victoire finale 3-1.

Les sports co enchaînent avant la cérémonie d’ouverture

Ce vendredi, nos volleyeurs enchaînent un deuxième match en autant de jour, cette fois contre Tuvalu. De leur côté tennismen font leur entrée dans le tournoi par équipes, sur les courts en dur d’Honiara. Un peu avant, les basketteurs auront défié les Fidjiens en ouverture de journée. Pas de gymnase ventilé en revanche, pour les footballeuses, qui défient les Samoanes sous le soleil de midi, heure locale (15 heures au fenua).

A suivre aussi, l’entrée en lice des volleyeuses, également contre des Samoanes mais côté américain.

Concernant les sports individuels, il faut attendre dimanche, au lendemain de la cérémonie d’ouverture prévue dans le stade flambant neuf de la capitale. La dizaine de milliers de places ont trouvé preneur pour cette soirée, qui verra défiler l’ensemble des délégations.