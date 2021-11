Jeux olympiques : le comité Paris 2024 à Teahupo’o la semaine prochaine

Les autorités se mettent peu à peu en ordre de bataille pour l’organisation de l’épreuve de surf des JO de Paris 2024. Une réunion s’est tenue mardi à la Présidence entre un comité interministériel et une délégation du conseil municipal de Teahupo’o. Son tavana, Tetuanui Hamblin l’assure : la préparation avancera « avec la population ».

Le 3 mars 2020, l’instance exécutive du Comité international olympique avait validé l’organisation des épreuves de surf des Jeux de Paris 2024 à Teahupo’o. Le spot mythique tahitien l’avait emporté sur les autres sites candidats (Biarritz, Lacanau, Hossegor et la Torche) entre autres pour ses qualités de vague, et le moindre risque d’annulation des épreuves. L’annonce avait bien sûr été célébrée, de Taiarapu à Papeete, mais côté organisation, tout reste à faire, le Covid n’ayant pas aidé à avancer.

La réunion organisée hier à la présidence était justement l’occasion de faire le point sur les préparatifs et les besoins exprimés par le comité d’organisation. « Nous avons évoqué la responsabilité de la commune et celle du pays » dans l’organisation indique Tetuanui Hamblin, le tavana de Teahupoo. Des échanges qui vont se renforcer puisqu’une de représentant du comité Paris 2024 est attendue sur le territoire dès la semaine prochaine. « La délégation viendra pour visiter les lieux et rencontrer les acteurs locaux en charge de l’organisation et de l’accueil du village olympique », précise le maire de la commune.

« La population de la commune est impatiente »

« La population est intéressée par cette organisation. Les gens ont énormément de questions à ce sujet, reprend le tavana, qui assure que les échanges vont se poursuivre sur ce projet inédit. Nous avons déjà effectué des réunions entre la commune, les associations et la population ». Des réunions avec les représentant du comité de pilotage vont être organisées la semaine prochaine. Objectif : informer et répondre aux inquiétudes sur le déroulement de la compétition. Et elles existent : certaines associations et collectifs ont manifesté leurs craintes de voir Teahupo’o dénaturé par cet évènement d’ampleur. « Nous essaierons de rassurer », assure Tetuanui Hamblin.

À noter que si les travaux nécessaires au site restent à être définis avec précision, le calendrier, lui est déjà sur la table : le chantier doit débuter entre juin et juillet 2022.