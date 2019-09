Jipsy adoptée par la famille de Loïc Ly Sao 

[su_video url= »https://www.facebook.com/radio1tahiti/videos/925430101153577/ »

Un hommage a été rendu mercredi après-midi au brigadier et maître-chien Loïc Ly Sao, décédé lundi après un accident de VTT. Ses collègues de la police, des douanes, et de la gendarmerie, ainsi que les autorités de l’État, du Pays et du palais de justice étaient tous présents. Le commissaire de police a annoncé que le compagnon à quatre pattes de Loïc Ly Sao, Jipsy, sera « adoptée » par la famille du brigadier.

Les hommes de la police nationale ont rendu hommage à un de leur collègue brigadier Loïc Ly Sao, décédé lundi après un accident de VTT. Parmi les personnes présentes, le Haut-commissaire, le président du Pays, le procureur général près la cour d’appel Thomas Pison, le procureur de la République Hervé Leroy, le directeur régional des douanes Jean-François Tanneau, le commandant de la gendarmerie en Polynésie Frédéric Boudier, et la famille de Loïc Ly Sao.

Le commissaire de police Mario Banner les a tous remercié pour leur présence : « je crois que c’est la première fois qu’on a autant d’autorités réunies (…). Cette solidarité entre l’État et le Pays est un maître-mot. Et je pense qu’on l’a prouvé au travers de nos actions de lutte contre les stupéfiants notamment, puisque Loïc, c’était sa vie avec Jipsy. Mais ce n’est pas pour cela qu’on va baisser les bras. Cet évènement a mis KO tous les effectifs de la DSP, les douanes et la gendarmerie, même nos amis douaniers et policiers new-zélandais ».

« On a de la peine aussi pour elle, parce que c’est un sacré chien »

L’occasion aussi pour le commandant de police Mario Banner de faire aussi l’éloge de Jipsy, la chienne de l’unité cynophile de la DSP qui a été formée à la détection de stupéfiants. Il a annoncé qu’il a obtenu l’autorisation du directeur central de la sécurité publique de « mettre à la retraite » Jipsy. Elle sera dans sa famille puisque la veuve de Loïc, Paquita Ly Sao, a déclaré : « on l’a adopté le jour où elle est arrivée ». « On a de la peine aussi pour elle, parce que c’est un sacré chien », a déclaré à son tour Mario Banner. Et Paquita de conclure : « elle a autant de caractère que son maître ».

Loïc Ly Sao sera incinéré en Nouvelle-Zélande. Le commissaire a annoncé à la famille que la famille sera « intégralement prise en charge en termes administratifs pour que tout se passe bien, pour que Loïc arrive à bon port»