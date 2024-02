JO 2024 : Des plans de sécurisation volés dans un train

Une sacoche contenant un ordinateur et deux clés USB, où étaient stockés les plans de sécurisation des Jeux olympiques de Paris par la police municipale, a été dérobée lundi soir dans un train gare du Nord. Mercredi, l’auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Une info de notre partenaire Europe1.



Lundi soir, dans un train gare du Nord, un ingénieur de la mairie de Paris s’est fait voler une sacoche contenant un ordinateur et deux clés USB. Problème, dessus étaient stockés les plans de sécurisation des Jeux olympiques de Paris 2024 par la police municipale.

Aucune image des faits

Vers 18h30 ce jour là en effet, en gare du Nord, le référent cybercriminalité de la voirie à la mairie de Paris a pris place dans un train de banlieue à destination de Creil. Il a ensuite placé sa sacoche contenant ses effets professionnels dans le rack au-dessus du siège. Alors que le train tardait à partir, s’apprêtant à sortir du wagon, il a constaté la disparition de son sac. Ce dernier contenait un ordinateur professionnel et deux clés USB renfermant des données sur la gestion des trafics routier ou fluvial, et sur la gestion des messages d’information des panneaux de la ville pendant les Jeux Olympiques de Paris.

Il a alors déposé plainte au commissariat de la gare du Nord et la procédure a été prise en compte par le Groupe des Vols à la Tire de la Sûreté Régionale des Transports pour la poursuite des investigations : aucune image sur les faits, ou sur la sacoche volée, n’a par ailleurs été découverte.

Déjà connu des forces de l’ordre

Un signalement vestimentaire de l’auteur présumé fourni par un témoin a orienté les enquêteurs. Un voyageur correspondant à la description a pu être isolé. Son comportement, différent de celui de tous les autres usagers, a attiré l’attention des forces de l’ordre : allers et retour sur différents quais, entrées et sorties des rames. Ce dernier a pu être identifié grâce à la consultation des fichiers, l’individu ayant déjà été interpellé pour des faits similaires en 2023. Sa ligne téléphonique archivée dans l’ancienne procédure bornait en effet en lieu et heure des faits.

Mercredi, le 28 février 2024, une géolocalisation en temps réel a été lancée, et à 16h25, les enquêteurs du Groupe des Vols à la Tire ont pu interpellé le mis en cause à la gare du Nord. Il a été placé en garde à vue à la Sûreté Régionale des Transports.