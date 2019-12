JO 2024 : lifting en vue pour Teahupoo ?

Si rien n’est encore officiel concernant la tenue des épreuves de surf à Tahiti lors des JO 2024, tout indique que la Polynésie doit s’y préparer. D’après le quotidien L’Équipe, le dossier de candidature de Tahiti prévoit de grands travaux et de nombreux aménagements sur la presqu’île et autour. L’objectif est de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles les athlètes et le public dans un mini-village olympique. Les infrastructures seront probablement réaménagées en logements et structures sociales pour que la population bénéficie des jeux faire bénéficier des jeux à la Polynésie même après leur départ.

L’officialisation se fait toujours attendre mais les coulisses s’activent. Le site mythique de Teahupoo devrait subir un lifting général pour accueillir comme il se doit les épreuves de surf pour les JO 2024. Parmi les cinq candidatures, Teahupoo est la seule vague de reef, ce qui contraint l’accueil d’un public limité de 200 à 300 personnes, bien loin des 15 000 passionnés qui peuvent se rassembler à Hossegor. Le chenal de Teahupoo ne peut contenir qu’une quarantaine d’embarcations et n’est pas extensible, mais une solution par le lagon devrait être trouvée. Côté plage les spectateurs seront installés dans des gradins et pourront suivre les épreuves sur un écran géant spécialement installé pour l’occasion. Des « fan zones » devraient également être mises en place à Papara et Papeete, elles aussi avec écrans géants. Une cérémonie d’ouverture avec un défilé devraient avoir lieu à Tahiti pour les athlètes compte tenu de la distance avec Paris.

Les navettes Tahiti-Moorea utilisées pour la presqu’île

Un village olympique sur le modèle du Tahiti Pro devrait voir le jour, d’après les organisateurs. L’offre hôtelière est insuffisante sur place ce qui obligera une partie des délégations à dormir entre Papeete ou Papara. Le trafic maritime devrait être conséquent en utilisant les bateaux navettes du trajet Papeete-Moorea pour rallier Papeete à Teahupoo quotidiennement. Cette initiative semble inévitable pour ne pas obstruer un trafic routier déjà bien chargé sans Jeux Olympiques. Le port de Vairao accueillera probablement de son côté des paquebots pour loger un maximum de spectateurs proches du site olympique.

Des Jeux responsables ?

Enfin la dernière préoccupation du COJO proposée par la candidature de Tahiti est la réutilisation. Les terrains situés entre Vairao et Teahupoo regorgent de structures pouvant être réhabilitées pour les Jeux. Elles pourront ensuite servir de maisons pour les personnes en attente d’un logement social. Le souhait de Tahiti et des instances olympiques est de laisser une bonne image des Jeux à la population qui doit pouvoir en bénéficier. Le CIO garde en mémoire les Jeux coûteux et non responsables de Sochi en 2014, ou les JO de 2004 à Athènes où la nature a regagné ses droits sur des sites olympiques complètement laissés à l’abandon.

Avec L’Équipe, David Michel