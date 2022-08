JO 2024 : Tony Estanguet est au fenua

Le président du comité d’organisation de Paris 2024 est arrivé jeudi soir à Tahiti et a été reçu, ce matin, à la présidence et au Haussariat. Tony Estanguet doit visiter les sites et chantiers liés à l’épreuve de surf de JO à Teahupo’o avant de signer, mardi les convention d’organisation avec le président du Pays.

Un triple médaillé olympique en Polynésie. Tony Estanguet, ancien porte-drapeau de la France aux JO et, depuis 2017, président du comité d’organisation de Paris 2024 est arrivé hier soir pour une visite de cinq jours, la première depuis la décision d’attribution de l’organisation de l’épreuve de surf des Jeux à la Polynésie. Le programme de la délégation parisienne, qui s’étend jusqu’au mardi 16 août, est chargé et il a commencé à être déroulé ce matin, avec une rencontre à la présidence. Pour accueillir les responsables olympiques, le président Édouard Fritch, bien sûr, mais aussi Tearii Alpha – ministre de l’Agriculture, mais aussi président de la communauté de commune Tereheamanu, dont fait partie Taiarapu-Ouest et donc Teahupo’o – le ministre des Grands Travaux René Temeharo, la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel et le ministre de la Jeunesse Naea Bennett… Une façon pour le gouvernement de montrer que l’organisation de cet évènement dépasse largement les enjeux sportifs. Ce premier rendez-vous qui a permis de « faire un point sur les différents aménagements prévus dans le cadre de l’hébergement et l’accueil des délégations sportives et des infrastructures utiles aux compétitions », précise la présidence. Ont été aussi évoqués, dès ces premières discussions « les aspects liés à l’héritage laissé par ces jeux ainsi que la mobilisation des jeunes et de la population en faveur de tous les sports ».

Tony Estanguet a ensuite été reçu au Haut-commissariat pour une réunion technique avec le secrétaire général, puis a pris la route de la Presqu’île. Il devrait découvrir, dès cet après-midi, l’hôtel Pu’unui où le Pays envisage d’installer le village d’athlètes – avec une « alternative » possible sur des bateaux de croisière – et mettre un premier pied à Teahupo’o. Il devrait quoiqu’il arrive y passer beaucoup de temps ce weekend, avec des rencontres d’athlètes, de personnalités locales et de jeunes volontaires samedi. Ou encore lors d’un passage par la Tahiti Pro, avec découverte de la tour des juges et des installations WSL, ce dimanche. À noter que Jean-Philippe Gatien, ancien champion du monde et vice-champion olympique de ping-pong, aujourd’hui directeur sportif de Paris 2024, participera à un mini-tournoi amical avec des pongistes locaux lundi. La convention cadre d’organisation de l’épreuve seront signées mardi sur la plage de Taharu’u, à Papara, où sera aussi faite l’annonce du parcours de la flamme olympique, que le fenua doit accueillir pour la toute première fois.

Avec communiqué