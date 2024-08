JO à Teahupo’o : Johanne Defay rate la finale d’un cheveu

La Française, tombeuse de Vahine Fierro en huitième puis de Carissa Moore en quart, a failli l’emporter sur l’Américaine Caroline Marks. Après 30 minutes de heat serré, et longtemps resté à l’avantage de Johanne Defay, les deux surfeuses affichaient une égalité de score à 12.17. Mais la numéro 2 mondiale a signé à quelques minutes de la sirène finale une vague à 7.0, meilleure note du heat et donc synonyme de qualification pour la finale féminine qui doit avoir lieu peu après 15 heures. Johanne Defay concourra pour la médaille de bronze une heure et demi plus tôt.

La deuxième demi-finale oppose la Brésilienne Tatiana Weston-Webb à la Costaricaine Brisa Hennessy.

Plus d’informations à venir.