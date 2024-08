JO à Teahupo’o : les finales attendront le bon swell de lundi

C’est le message qu’attendait Teahupo’o, inquiété depuis 48 heures par les prévisions de vagues faibles et désordonnées de ce week-end dans la passe de Hava’e. Les demies et finales olympiques, pour lesquels se sont qualifiés Kauli Vaast et Johanne Defay, attendront bien lundi 5 août. Une houle très prometteuse doit grossir de 1,5 à 3 mètres durant ce « jour de réserve » qui a finalement été débloqué par les organisateurs.



Un gros « ouf » pour un double « off ». Depuis jeudi soir, sportifs, spectateurs, et organisateurs ont les yeux rivés sur les prévisions météo, des plus maussades pour ce week-end dans la passe de Hava’e. L’idée de tenir les derniers heats des JO dans une houle « indigne » de Teahupo’o ne plaisait à personne, mais, dans cette grosse machine que sont les JO, avec d’importants enjeux de budget et d’organisation, le choix n’était pas si évident. Malgré les avis de houle faiblarde, les organisateurs (Cojo, Isa, CIO, OBS) avaient décidé, vendredi, de laisser toutes les options ouvertes : un « call » était donc attendu ce samedi matin à 9h30. Il est arrivé : drapeau rouge, pour ce samedi, comme pour ce dimanche.

L’idée est donc bien, comme l’espéraient certaines équipes et l’essentiel du public intéressé, de débloquer le « jour de réserve » du 5 août, à l’occasion duquel un nouveau train de houle, beaucoup plus prometteur est attendu. Surfline, partenaire météo de ces JO, entrevoit pour l’instant un swell modéré mais bien ordonnée de 1,2 à 1,5 mètres lundi matin, grossissant jusqu’à 2,5 mètres à midi, puis 3 mètres en fin de journée. De quoi offrir de belles images du bout de la route aux téléspectateurs du monde entier. Reste tout de même à savoir si les organisateurs voudront attendre les dernières heures de ce dixième – et quoiqu’il arrive ultime – jour de compétition.

Pour l’instant, la première demi-finale, celle qui oppose Kauli Vaast au Péruvien Alfonso Correa, est prévue à 7 heures lundi matin. Suivront les duels Gabriel Medina – Jack Robinson, puis Caroline Mraks – Johanne Defay et Tatiana Weston-Webb contre Brisa Hennessy. Avant les petites et grandes finales, masculines et féminines, et bien sûr la cérémonie de remise des médailles sur la plage de la pointe Fare Mahora. Une nouvelle communication est attendue dimanche en fin de journée pour confirmer ou retailler ce programme.