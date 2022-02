JO de Pékin : quels espoirs de médaille pour les Français ?

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin se sont ouverts ce vendredi après-midi. La France a de bons atouts pour dépasser la précédente moisson des jeux de Pyeongchang, lors desquels les athlètes français avaient raflé 15 médailles. Les Français sont particulièrement attendus en biathlon, en ski freestyle, en ski alpin et en patinage. Les explications de notre partenaire Europe 1.

Lors des précédents Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang, la France avait obtenu 15 médailles. Martin Fourcade, le biathlète, avait grandement contribué à cette moisson. Aujourd’hui, ses successeurs pourraient être les premiers pourvoyeurs de breloques pour la délégation française.

Une équipe de France bien fournie en biathlon

Beaucoup d’espoirs reposent sur les équipes de France masculine et féminine de biathlon, emmenées par Quentin Fillon Maillet, le leader de la coupe du monde chez les hommes. Le Jurassien sera accompagné par Émilien Jacquelin, jeune biathlète déjà confirmé chez les Bleus, ou encore par Simon Desthieux. Les biathlètes féminines ont aussi de grandes chances de briller à Pékin, avec notamment Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon qui avaient terminé respectivement à la première et à la deuxième place de l’individuel à Anterselva, en Italie, le 21 janvier dernier.

Le ski alpin, l’autre excellence du sport d’hiver tricolore

En ski alpin, les atouts ne manquent pas non plus du côté des Bleus. Alexis Pinturault est n°1 mondial en 2021. Il y a également Matthieu Faivre ou encore Tessa Worley, la porte-drapeau, qui ont déjà performé par le passé.

Des espoirs en ski freestyle et en patinage

La délégation française compte également sur les skieuses freestyle comme Perrine Laffont, engagée dans l’épreuve de ski bosses dont la finale a lieu dimanche 6 février à 12h30 HF, ou Tess Ledeux en slopestyle, à suivre plus tôt à partir de 2h30. Sur la glace, les sublimes danseurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron finiront premiers ou deuxièmes selon l’humeur des juges. Terence Tchiknavorian est n°2 mondial en ski cross cette saison et il est bien épaulé par une équipe de choc.

N’oublions pas le snowboard cross où Chloé Trespeuch pourrait se faufiler vers l’or. La France avait raflé cinq médailles d’or à Pyeongchang : pourquoi ne pas doubler la mise en 2022 ?