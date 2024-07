JO : deux semaines de restrictions dans le lagon de Teahupo’o et Vairao

C’était annoncé, ça se précise. Les lagons du Sud de la Presqu’île font l’objet de restrictions de circulation, de navigation et de mouillage à l’occasion des épreuves de surf olympiques. Les arrêtés prévoient, dès le 20 juillet et jusqu’au 5 août, une grande zone d’interdiction de la passe Teavaino à la passe Puotoe, traversée par un « couloir » pour pêcheurs, résidents du Fenua Aihere et excursionnistes. Une zone d’exclusion sera créée autour de l’Aranui, au mouillage à proximité de Vairao.

J-23 avant la cérémonie d’ouverture des JO de Paris qui sera suivie dès le lendemain, si le swell est au rendez-vous du lancement des épreuves de surf à Teahupo’o. Il était grand temps pour le gouvernement d’adopter les arrêtés relatifs à la circulation sur le plan d’eau de la Presqu’île. Un plan d’eau qui sera, et cela avait été annoncé – et discuté – de longue date par les autorités, perturbé par ces épreuves, et fermé aux bateaux de plaisance, taxi-boats et autres jet-skis habituellement de passage pendant la durée de la compétition. En tout cas sur deux zones.

Ainsi, l’arrêté adopté ce mercredi en conseil des ministres délimite une zone « A – Teahupo’o » couvrant tout le lagon de la passe de Te Avaino (à l’Ouest de la Passe Havae, face à la pointe Arahouhou) à la passe Puotoe, à l’Est de la vague mythique, avant la pointe Farenaonao. Dans cette zone, la baignade restera autorisée le long du littoral, mais la « la circulation, la navigation et le mouillage des navires et engins nautiques, ainsi que toutes les activités maritimes de surface ou subaquatiques seront interdits ». Seule exception : les habitants du Fenua Aihere, les excursionnistes et navires de pêches professionnels affiliés à la coopérative de Teahupo’o pourront bénéficier d’une autorisation de passage dans deux couloirs distincts (voir carte). La traversée Est – Ouest leur sera possible, avec une « marque distinctive » en pavillon, sans stationner, mouiller ou embarquer des personne, et en respectant les consignes de la gendarmerie et des organisateurs. Les entrées et sortie dans la passe Havae, en revanche, seront réservées aux pêcheurs accrédités, qui devront naviguer à vitesse constante – sans ralentir pour voir les surfeurs, donc… – et là aussi se plier à certaines consignes de sécurité.

Deuxième délimitation de cet arrêté, la zone « B-Navire hébergement », cercle de 600 mètres de diamètre autour du point de mouillage de l’Aranui, qui servira de lieu d’hébergement à certains athlètes et officiels, et dans lequel les mêmes activités seront interdites… À l’exception cette fois des navires officiels de l’État, forces de l’ordre et secours, ainsi que les embarcations et navettes prévues par les organisateurs.

« Le non-respect de la règlementation expose les contrevenants aux poursuites et aux peines prévues par les contraventions de 2ème classe », précise le ministère des Grands Travaux, à l’origine de cette règlementation, qui doit rester en vigueur jusqu’au 5 août.