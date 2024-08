JO : Kauli Vaast en demi-finale à 10h30, les fans déjà nombreux au PK0

À quelques vagues d’une médaille historique pour le surf polynésien, le aito de 22 ans entamera sa demi-finale contre le Péruvien Alfonso Correa à 10h30 ce lundi. Suivront, comme l’ont confirmé les organisateurs, les duels Gabriel Medina – Jack Robinson, Johanne Defay – Caroline Marks et Tatiana Weston Webb – Brisa Hennessy, puis les heats pour la médaille de bronze. Les finales hommes puis femmes seront à suivre à partir de 14h30.

Les déferlantes dépassent tout juste les 1m50, ce matin, en passe de Havae. Mais la houle « déroule » et le spot est « bien ordonnée », notent les organisateurs, qui, après, vu les mauvaises conditions de ce weekend, s’étaient résolus à débloquer la dixième et ultime journée prévue pour cette épreuve de surf olympique – un lundi normalement réservé aux cas « d’urgences. Et surtout le swell devrait se renforcer au cours des 8 heats de la journée. Les finales garçons et filles, prévues entre 14h30 et 15h30, devraient profiter de vagues de 2 mètres et même davatange dans les grosses séries.

Si les athlètes, en plein échauffement, ne se sont pas encore montrés au PK0, le public lui, se fait déjà entendre. Environ une centaine de personnes étaient présentes à la fan zone du PK0 dès son ouverture – 3 heures avant le début de la compétition – et d’autres continuent à affluer. Avec la plupart, le même mot d’ordre : « Allez Kauli ». « Ça peut être un jour très spécial pour la Polynésie », s’enthousiasme un petit groupe de supporters qui ont « pris la journée » pour venir depuis Papeete. Et même historique : Anne-Caroline Graffe est la seule athlète à avoir ramené une médaille olympique au fenua, en se parant d’argent lors des épreuves de Taekwondo des JO de Londres.

