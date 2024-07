JO : Quelles options pour les détenteurs de billets après la fermeture de la fan-zone du PK0 ?

Les mauvaises conditions météorologiques au PK0 ont contraint l’organisation à interrompre la compétition lundi à la mi-journée. Dans le même temps, la fan-zone a fermé ses portes, restées closes ce mardi aussi. Les billets tirés au sort pour ce mardi 30 juillet ne pourront être réutilisés que demain, si la fan-zone est ouverte, qu’il y ait compétition ou non.

Les tickets pour la fan-zone du PK0, distribués début juillet par tirage au sort pour chacun des dix jours de waiting period, ont fait des heureux. Depuis le début de la compétition, les spectateurs les plus chanceux ont pu non seulement assister aux épreuves sur un écran géant installé au bout de la route, mais aussi tenter leur chance pour grimper dans un bateau et observer les surfeurs de près. Au vu de la faible affluence des deux premiers jours, quand bien même 500 billets quotidiens avaient été émis, certains ont même pu embarquer plusieurs fois.

Mais les précieux sésames ont aussi engendré des pointes de déception. Lundi, alors que le site connaissait une fréquentation visiblement supérieure à celle du week-end, la compétition a été stoppée à la mi-journée, en raison d’une météo défavorable. La fan-zone a également fermé ses portes. Ce mardi, le site est resté fermé, mais il pourrait rouvrir dès demain mercredi, sans garantie que la compétition puisse se dérouler, puisque celle-ci ne pourrait reprendre qu’à partir de jeudi. Dans tous les cas les personnes détentrices d’un ticket pour la journée de mardi pourront donc l’utiliser mercredi 31 juillet si la fan-zone est ouverte. En cas de nouvelle fermeture, les propriétaires d’un ticket pour mercredi pourront l’utiliser le lendemain. Et ainsi de suite, d’un jour à l’autre.

Certains pourraient donc se retrouver avec des billets leur permettant d’accéder à la fan-zone, sur un jour-off. Sur ce point, le règlement de la billetterie est très clair : « compte-tenu du caractère imprévisible de la météo, la Fan Zone sera ouverte tous les jours (qu’il y ait ou pas des épreuves en cours). Il est par conséquent impossible de garantir la tenue de la compétition lors de votre venue ». Idem pour ceux détenteurs d’un billet pour les 3, 4 et 5 août. Si la compétition est bouclée avant ces dates, la fan-zone restera ouverte mais sans surfeurs à applaudir. « Le programme d’animations reste identique, qu’il y ait compétition ou pas ».