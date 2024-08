Joan Duru a « zéro regret », puisqu’il sait que Kauli « va gagner »

Éliminé par Kauli Vaast en quart de finale des JO, le capitaine et vétéran de l’équipe de France de surf n’avait perdu ni son flegme, ni sa bonne humeur à la sortie de l’eau. Kauli c’est « le meilleur ici », et l’idée de le voir triompher chez lui donne le sourire au Landais de 35 ans, toujours numéro 1 Français, qui ne sait pas encore de quoi sera faite la suite de sa carrière.

« Si on m’a dit en début d’année je finirais cinquième des JO ! ». Malgré son élimination, Joan Duru n’a pas eu à se forcer pour afficher un sourire détendu à la sortie de l’eau. « Je suis content », dit-il simplement. »Je voulais rapporter une médaille pour moi et pour la France, ça aurait été top, mais je fais une bonne série ». Un heat marquée par un regain de puissance du swell, très mou quelques heures plus tôt dans la passe de Hava’e et qui a offert quelques belles séries de vagues en ce début d’après-midi. Le tube, vague espoir le matin même, est désormais la clé des demi-finales. Et dans ces conditions, « Kauli était meilleur », voilà tout. C’est même « le meilleur ici » pour le capitaine de l’Équipe de France pour ces JO.

« J’étais contre le meilleur »

« Zéro regret », donc, « j’ai fait tout ce que je pouvais ». Pas un peu frustré de cette fin de heat, où le Landais a attendu pendant de longues minutes, priorité en main, la vague qui lui aurait fait reprendre le dessus ? « Je savais où elle était, je savais où il fallait être, c’est juste qu’elle n’est pas arrivée » résume le capitaine, impossible à contrarier. Un peu de déception, tout de même, d’être tombé sur son compatriote très en forme alors que le premier quart de finale, quelques minutes plus tôt, était bien moins relevé ? « C’est comme ça le surf, tu sais pas contre qui tu tombes, lâche l’ancien du CT. De toute façon pour gagner une compétition il faut passer par tous les meilleurs et là j’étais contre le meilleur. Je sais qu’il va gagner la compète donc il y a aucun regret ».

« Si je peux continuer, je continue »



Quant à la suite, tout est à décider pour celui qui est toujours, à ce jour, le numéro 1 Français. « Je vais voir ce qui arrive. Peut-être finir l’année, je sais pas du tout. S’il y a des sponsors qui m’aident, je continue. Moi le surf j’adore ça, j’adore faire les compet’, donc c’est juste une question de budget. Si je peux continuer, je continue ».