Johnny Halliday by Lolita Rock : « faire revivre des émotions »

INFOS PRATIQUES Tarifs :

– Adulte pré vente : 2 900 francs

– Adulte sur place : 3 400 francs

– Enfant -12ans pré vente : 1 500 francs

– Enfant -12ans sur place : 1 700 francs

– Premium service à table : 3 900 francs En vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM Fare Ute (frais web : + 100 francs sur les places achetées en ligne). Ouverture des portes à 17h30, sunset DJ avant le concert. Renseignements : Facebook Bohemian Prod. REGLEMENTATION COVID

Accès règlementé sur PASS SANITAIRE (dérogation spéciale) :

– Port du masque obligatoire pendant le concert pour les personnes non assises.

– Présentation à l’entrée du pass sanitaire pour les personnes âgées de plus de 12 ans et 2 mois : certificat de vaccination ou d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique ou auto test réalisé sous la supervision d’un personnel de santé) de moins de 24h ou d’un certificat de rétablissement d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.